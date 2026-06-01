¡Temen que la Tierra se los trague! Se forma enorme hoyo en calles de la Gustavo A. Madero; temen por fuga de agua | Mientras Dormía

¡Sustazo en la CDMX! En las primeras horas de este 1 de junio 2026, mientras usted dormía, se reportó un enorme hoyo en una zona vecinal de la Gustavo A. Madero; habitantes temen que la Tierra se los trague.

El socavón se ubica en la calle 505 de la colonia San Juan de Aragón Primera Sección, en la GAM.

Hallan presunta fuga de aguas negras dentro del hoyo en calles de la GAM

Los primero informes indican que el enorme hoyo, de casi metro y medio de diámetro y aproximadamente tres metros de profundidad, apareció en las calles de la colonia San Juan de Aragón de la nada.

Vecino afirman que en el fondo se puede escuchar como corre el agua, por lo que sospechan que podría existir una fuga de aguas negras está socavando el subsuelo y provocando el crecimiento de este caverna.

Por temor a que el hundimiento aumente y ocurra una desgracia, los propios habitantes cerraron la circulación de la calle, exigiendo a las autoridades intervenir urgentemente.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un camellón sin señalización en Azcapotzalco y un enorme socavón en San Juan de Aragón ponen en riesgo a vecinos y automovilistas.



Dos puntos de la CDMX, dos peligros distintos y una misma exigencia: atender estos focos rojos antes de que ocurra una… pic.twitter.com/Ym3hrRBoLN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

Camellón sin señalización provoca riesgo de accidentes en Azcapotzalco

Lo que parece un simple camellón, se ha convertido en una trampa para las y los automovilistas que circulan cerca de la unidad habitacional Cuitláhuac, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco; los conductores deben maniobrar para evitar accidentes.

Esta madrugada, el conductor de una camioneta no logró ver una de las estructuras de la calles en Azcapotzalco, por lo que terminó estrellándose con una estructura ubicada a mitad de la calle.

A pesar del fuerte impacto, el hombre resultó ileso; sin embargo, la unidad sufrió daños importantes en la suspensión delantera y tuvo que ser retirada del lugar.

Vecinos aseguraron que los accidentes son constantes en la zona debido a que el camellón carece de una buena señalización, por lo que es difícil distinguirlo de noche.

¿Por qué se forma un socavón en México?

Expertos explican que los socavones o hundimientos ocurren cuando la erosión del suelo es afectada por las corrientes subterráneas o fugas de agua, lo que debilita el sueño y crea cavidades que con el tiempo suelen colapsar.

Por otro lado, en zonas urbanas, la sobreexplotación de acuíferos y las redes hidráulicas antiguas también contribuyen a la formación de socavones.

En zonas como la Ciudad de México (CDMX), construidas sobre suelos lacustres, la arcilla puede ser especialmente susceptible a la erosión por agua. Además, las intensas lluvias pueden empeorar la situación al infiltrarse en el suelo reblandecerlo y aumentar la presión sobre las cavidades subterráneas.