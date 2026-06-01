Descubren nuevo “narcotúnel” que conecta Baja California con Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó un posible narcotúnel que conectaba Tijuana, Baja California con Estados Unidos, lo que representa un golpe al narcotráfico en México.

La dependencia a cargo de Ernestina Godoy informó que en el lugar se encontraron cartuchos, droga y documentos, por lo que autoridades resguardaron la excavación para iniciar con las investigaciones.

¿Qué había en el narcotúnel en Tijuana, Baja California?

De acuerdo con la FGR, trabajos de inteligencia permitieron realizar un cateo en una vivienda que presuntamente funcionaba como un centro de almacenamiento y distribución de armas y drogas.

Una vez en el predio ubicado en la colonia Nueva Tijuana, se logró encontrar un narcotúnel de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, el cual conectaba con una calle de San Diego, California.

El túnel contaba con infraestructura operativa (iluminación y ventilación), así como la adaptación de un mecanismo electrónico que permitía moverse entre la frontera.

¿Cómo operaba el túnel fronterizo?

Aunque las autoridades aún no han determinado cuánto tiempo permaneció en operación, las primeras investigaciones apuntan a que la excavación habría sido utilizada para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

En el lugar fueron hallados cartuchos útiles, dosis de aparente metanfetamina y marihuana, además de teléfonos celulares y documentación que será analizada como parte de las investigaciones.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que la construcción conectaba directo con San Diego, lo que refuerza la hipótesis de que era utilizada como una ruta clandestina para el traslado de narcóticos entre México y Estados Unidos.

Descubren presunto narcotúnel en Las Choapas, Veracruz

A principios de mayo, autoridades lograron hallar un narcotúnel al interior de una casa que desde hace tiempo causaba temor entre los habitantes de Las Choapas, Veracruz.

Tras recibir reportes de personas extrañas entrando al predio, elementos de seguridad acudieron a inspeccionar el inmueble y confirmaron la existencia de un túnel de aproximadamente 50 metros de longitud.

Según los primeros reportes, el pasadizo contaba con sistema de ventilación, una cama improvisada y una salida estratégica hacia una de las calles principales de la localidad, lo que levantó sospechas sobre su uso con el crimen organizado.

