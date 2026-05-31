VIDEO: Captan pelea entre policías y punks en el Metro Buenavista; quisieron entrar sin pagar

Aunque no fue como la legendaria pelea entre emos y punks, la tarde del sábado 30 de mayo, se registró un enfrentamiento entre tres jóvenes, presuntamente identificados con la subcultura “punk” y elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en las instalaciones del Metro CDMX.

El momento fue grabado y difundido en redes sociales, lo que desató una serie de comentarios, especialmente cuando se supo que los jóvenes intentaron pasarse “de listos” y viajar gratis en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

VIDEO: Punks y policías se enfrentan en la estación Buenavista

En el video difundido se puede observar cómo una mujer policía intenta sujetar a un joven con vestimenta negra, en eso la situación comienza a ponerse cada vez más violenta, ya que otro joven de blusa blanca se mete.

Uno de los uniformados intenta detenerlos, pero la pelea continúa, mientra le gente grita “¡agárralo poli!”. La situación sigue escalando, mientras los otros elementos de seguridad detienen más jóvenes vestidos de negro.

Posteriormente, se supo que los hechos ocurrieron al interior de la estación Buenavista de la Línea B, luego de que los jóvenes intentaran ingresar sin pagar.

Detienen a punks por pelear en el Metro CDMX

Mediante una tarjeta informativa se dio a conocer que personal de la Policía Auxiliar detectó a tres personas que intentaban ingresar al sistema sin realizar el pago correspondiente del pasaje.

Al ser informados sobre la falta administrativa que estaban cometiendo, los jóvenes mostraron una actitud renuente y comenzaron a insultar a los policías.

La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea que llamó la atención de decenas de usuarios que se encontraban en el lugar.

Por ello, todas las personas involucradas fueron detenidas y trasladadas ante un Juez Cívico, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

¿Puedes ir a la cárcel por causar destrozos o peleas en el Metro CDMX?

A raíz del caso de los jóvenes, es importante saber que en caso de pelear al interior del Metro CDMX o querer pasar sin pagar, no no se consideran delitos sino faltas administrativas.

Por lo que será un Juez Cívico quien imponga sanciones a las personas involucradas desde arresto de 36 horas hasta multas por arriba de los 3 mil pesos, siempre y cuando los heridos no sufran lesiones de vida y muerte.

