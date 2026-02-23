¡Alerta en Puerto Vallarta! 23 presos se fugan tras ataques y bloqueos por “El Mencho”

¡Alerta en Puerto Vallarta! Se activa el semaforo rojo tras la fuga de al menos 23 personas privadas de la libertad de la cárcel regional, en medio de los bloqueos y hechos violentos registrados el domingo, luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que durante el pase de lista se detectó la ausencia de 23 internos. De acuerdo con el funcionario, ya se emitieron alertas a autoridades estatales y federales para coordinar su localización y captura.

"De momento la información que se tiene al pase de lista son 23 personas privadas de la libertad que están evadidos, se están haciendo los alertamientos correspondientes autoridades federativas para su captura este hecho ocurrió. Lamentablemente cuando llegaron grupos criminales hicieron disparos a las instalaciones con un vehículo derribaron un portón"

¿Fuga en penal de Puerto Vallarta? Esto es lo que se sabe

De manera preliminar, se informó que un grupo armado arribó al centro penitenciario ubicado en la delegación de Ixtapa a bordo de un vehículo con blindaje artesanal. Según los primeros reportes oficiales, los agresores realizaron disparos contra las instalaciones y derribaron uno de los portones de acceso, lo que generó un motín al interior.

La irrupción habría ocurrido mientras en distintos puntos de la ciudad se reportaban balaceras, así como incendios de vehículos y comercios en la zona urbana, lo que complicó la reacción inmediata de las corporaciones de seguridad.

Caen 41 presuntos generadores de violencia tras operativos coordinados en Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que, como parte de los operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales, fueron detenidas 41 personas presuntamente vinculadas con la generación de hechos violentos y otras conductas delictivas que ponen en riesgo a la ciudadanía.

De acuerdo con las autoridades, las acciones forman parte de una estrategia conjunta para contener la incidencia delictiva y restablecer el orden en distintos puntos del estado. Los dispositivos de seguridad se mantienen activos y de manera permanente, con patrullajes, filtros de revisión y labores de inteligencia.