Caen policías por fuga de presidente municipal electo en Edomex; escapó en su toma de protesta

Tres policías fueron detenidos por su presunta participación en la fuga de Pedro Luis “N”, presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos , Estado de México (Edomex), ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en el delito de secuestro.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal, confirmó la captura de los tres policías municipales, pero se limitó a dar más detalles e indicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dará más información.

“Tenemos tres detenidos, tres policías municipales, reitero. En breve ya la Fiscalía dará a conocer el comunicado oficial de todas las acciones que están haciendo. Ahorita debemos cuidar el debido proceso, pero si no hay permisividad, obviamente se está atendiendo de manera conjunta. No era buscar una confrontación con la población, había riesgo para la población, no quisimos llegar a más, pero hay una acción contundente”, comentó.

Presidente municipal electo escapó en toma de protesta

El pasado martes el servidor público sería detenido por elementos de la fiscalía mexiquense, pero escapó durante su toma de protesta.

Entre empujones y propia defensa de los presentes que desconocían el motivo de las acciones de la autoridad, permitieron que Pedro Luis “N” lograra huir y hasta la fecha se desconoce de su paradero.

Esposa de Pedro Luis “N” es señalada de extorsión

Lo mismo de su esposa, y alcaldesa saliente de este municipio, María del Rosario “N”, por su presunta participación en el delito de extorsión.

De acuerdo con las autoridades estatales, estas acciones forman parte de la Operación Enjambre , con la cual se busca detener a funcionarios relacionados con actividades delictivas, principalmente que tengan nexos con el crimen organizado.

Derivado de esta operación policial se detuvo incluso a funcionarios en áreas de seguridad pública, no obstante, uno de ellos llamado No obstante, Isidro Cortes Jiménez , quien se desempeñaba como director de Seguridad Ciudadana del municipio de Texcaltitlán, al momento de ser detenido sacó su arma de cargo y se disparó.

Hasta el momento, siete servidores públicos permanecen prófugos y dos son el alcalde y alcaldesa saliente de Santo Tomás, al sur de la entidad mexiquense.