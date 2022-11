Fundación Azteca firma convenio con PNUD para apoyar a jóvenes

Fundación Azteca de Grupo Salinas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, firmaron este jueves un Memorando de Entendimiento.

El acuerdo, sellado este jueves en el Castillo de Chapultepec, pretende detonar un cambio en la formación integral de miles de jóvenes en nuestro país, impulsando nuevos proyectos, encaminados a apoyar a la juventud mexicana.

“Lo que estamos apostando es por el desarrollo de su carácter, de su liderazgo y apostando por la movilidad, para que estos chicos pasen de ser el ayudante de su papá en la panadería, a un actor de gran relevancia en su familia, en su comunidad y en su país”, aseguró Ninfa Salinas Sada, Presidenta del Consejo de Fundación Azteca .

La firma fue encabezada por Lorenzo Jiménez de Luis, Representante Residente del PNUD en México, y por la propia Ninfa Salinas.

Como testigos de honor, estuvieron presentes Ricardo Benjamin Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas y el canciller Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

Dicho acuerdo permitirá buscar fondos para impulsar proyectos que fortalezcan en los muchachos el desarrollo de habilidades para su vida: innovación, pensamiento crítico y creativo; resolución de problemas, carácter y liderazgo: todo esto, dentro del ámbito educativo y el desarrollo humano en general.

“Nosotros lo que hacemos es identificar a jóvenes particularmente talentosos, que no solamente sean buenos en la academia y que saquen buenas calificaciones, sino que tengan ese sentido de liderazgo; tenemos todo un método para hacerlo y necesitamos impulsar estas habilidades, que a veces son blandas y que no se enseñan en ninguna escuela, agregó Ninfa Salinas .

El objetivo es empoderar y convertir en líderes a jóvenes mexicanos

Y es que en México existen 37.5 millones de jóvenes en México a quienes se puede empoderar. Un ejemplo es Celeste García, joven egresada del Plantel Azteca, abogada en el Tribunal Electoral y quien está cerca de ingresar a la Universidad de Harvard.

“Creo firmemente en la educación como una práctica de libertad: la educación me liberó de las cadenas impuestas por mis condiciones de vida, me permitió comprobar algo que el señor Ricardo Salinas siempre dice y es muy cierto: ‘origen no es destino y nuestro carácter es nuestro destino”.

La alianza de Fundación Azteca con el PNUD, es muestra del fortalecimiento y solidez institucional, que ha logrado modernizar y consolidar su gobierno corporativo conforme a las mejores prácticas internacionales.

“Estamos convencidos de que esta asociación con la Fundación Azteca y el PNUD significa una asociación virtuosa, que contribuye a sumar y hacer de los mexicanos y las mexicanas pues eso: unos ciudadanos más prósperos, mejores”, afirmó Lorenzo Jiménez, Representante Residente del PNUD en México.

Y es que Fundación Azteca de Grupo Salinas, es la única fundación en México que cuenta con la la Certificación de la Norma ISO 37001 antisoborno.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explicó que desde su creación en 1965, el PNUD ha participado en muchos programas importantes: “Que lo hagan con una fundación como Fundación Azteca es una buena noticia para México, porque significa que lo que hace la fundación Azteca se va a multiplicar por varias veces y se va a conocer en todo el mundo”.

