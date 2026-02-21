Bienestar y excelencia: Fundación Azteca participa en Educational Excellence Conference 2026

Fundación Azteca de Grupo Salinas participó en el Educational Excellence Conference 2026, un foro organizado por la plataforma Great Place to Study enfocado en medir y fomentar el bienestar integral de la comunidad educativa como un elemento clave para potenciar el aprendizaje y el desarrollo de estudiantes y docentes por igual.

El director de Fundación Azteca, Antonio Domínguez Sagols, resaltó durante su intervención la importancia de promover el bienestar de las comunidades educativas y de establecer alianzas con iniciativas que pongan en el centro el crecimiento humano y académico de alumnos y maestros, una visión que forma parte de la misión de la organización desde su creación.

Un vínculo con el bienestar educativo

Great Place to Study es una organización global dedicada a evaluar y promover espacios educativos que favorezcan tanto el aprendizaje como el bienestar emocional y social de los estudiantes y su entorno. En sus eventos, reúne expertos, organizaciones y líderes educativos para compartir estrategias basadas en evidencia sobre cómo apoyar integralmente al alumnado.

La participación de Fundación Azteca en este foro refleja el compromiso de la organización con estos estándares internacionales, al considerar que el bienestar (físico, emocional y social) es un factor indispensable para un aprendizaje significativo y para el desarrollo pleno de las capacidades individuales.

¿Qué busca Fundación Azteca en educación y bienestar?

Como parte de la visión social de Grupo Salinas, Fundación Azteca ha construido un modelo educativo que no solo identifica talento, sino que lo acompaña y lo transforma en liderazgo con impacto real. Su apuesta no es únicamente académica: busca formar jóvenes con criterio, carácter y compromiso con su entorno.

Uno de los pilares de este esfuerzo es Plantel Azteca, un proyecto educativo con beca completa que ha abierto oportunidades a estudiantes con alto desempeño y potencial, brindándoles acceso a formación integral en secundaria y bachillerato. Más que un esquema de apoyo económico, se trata de una comunidad formativa que impulsa disciplina, excelencia y vocación de servicio.

El modelo educativo de Fundación Azteca integra habilidades socioemocionales, pensamiento crítico, liderazgo y acompañamiento personalizado, entendiendo que el bienestar no es accesorio, sino condición esencial para el aprendizaje. La meta no es solo graduar alumnos, sino impulsar jóvenes capaces de crecer académica y humanamente.

Construyendo comunidades educativas saludables

Para Fundación Azteca, el bienestar en las comunidades educativas no es un complemento, es el punto de partida. El aprendizaje florece cuando estudiantes y docentes cuentan con entornos que promueven estabilidad emocional, acompañamiento y sentido de pertenencia.

Esa visión coincide con el enfoque de Great Place to Study, que evalúa instituciones no solo por sus resultados académicos, sino por la calidad de la experiencia formativa que viven sus alumnos . Bajo esta lógica, el bienestar se convierte en una herramienta concreta para potenciar talento.

A través de alianzas estratégicas y espacios de diálogo como Educational Excellence Conference 2026, Fundación Azteca reafirma su compromiso con modelos educativos que entienden que excelencia y desarrollo humano no compiten entre sí, sino que avanzan juntos.