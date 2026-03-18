De Puebla para el mundo: La historia de Gabriel, el pequeño director de orquestas

En el corazón de Puebla, ha nacido una estrella que no necesita palabras para comunicarse, le basta con una batuta y el movimiento de sus manos. Se trata de Gabriel, un pequeño director de orquesta de apenas 4 años que está rompiendo esquemas en el mundo de la música clásica y las redes sociales, demostrando que el talento no tiene edad.

¿Quién es Gabriel, el niño que sueña con dirigir grandes orquestas?

Lo que comenzó como una curiosidad natural hacia los sonidos, se ha transformado en un fenómeno que conmueve a la sociedad.

A una edad en la que la mayoría de los niños se enfocan en los juegos tradicionales, Gabriel encuentra su mayor felicidad al frente de una orquesta.

Con una concentración asombrosa, este pequeño poblano guía los instrumentos con una pasión que muchos músicos profesionales tardan décadas en alcanzar.

La historia de Gabriel es un recordatorio viviente de que los sueños más grandes nacen en la infancia. Según quienes han sido testigos de su talento, no se trata solo de imitación; Gabriel transmite una emoción genuina en cada compás.

“Cuano nací yo empece a dirigir, desde que estaba pequeño mi sueño fue ser director de grande”, dijo Gabriel Castillo Amador, pequeño director de orquesta.

"Le encanta la música, yo creo que nació con la música, quiza este en sus genes. Mi pueblo en San Felipe Otlaltepec pues es un pueblo de musicos entonces como el 85% de la población son musicos quiza eso tenga que ver”, dijo Antonio Castillo López, padre del niño director de orquesta.

Secretario de Arte y Cultura refuerza el sueño de Gabriel

"Las infancias son clave para que la cultura, la educación sentimental se potencie. No hay edad para la música, no hay edad para la ´pasión, no hay edad para la cultura”, dijo Fritz Glockner Corte, secretario de arte y cultura.

Gabriel no solo dirige notas musicales: "La música es la pasión de sentir como las notas musicales nos invaden a todos y a cada uno de nosotros, eso es cultura.” Fritz Glockner Corte, secretario de arte y cultura.