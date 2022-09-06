Gabriel Boric cambia ministros tras rechazo en plebiscito de Chile

Gabriel Boric, presidente de Chile, cambió este martes a varios de sus ministros principales, tras el rechazo en plebiscito para una nueva constitución en el país.

Los cambios más importantes fueron el de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien será reemplazada por la exministra de centroizquierda carolina Tohá. En tanto, en la Secretaría general de la Presidencia, Giorgio Jackson, cederá su cargo a la también exministra Ana Lya Uriarte.

El cambio ocurrió en el momento en que Gabriel Boric tiene por delante el desafío de dar continuidad al proceso de cambio constitucional y enfrentar una severa caída de su aprobación ante los chilenos.

“Quienes entran hoy día tienen una gran tarea. Necesitamos una nueva coordinación del gobierno”, dijo Gabril Boric, tras el nombramiento de los nuevos ministros en una ceremonia oficial.

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El presidente de Chile añadió que espera que los cambios fortalezcan la coalición para enfrentar las urgencias ciudadanas.

Este es el primer cambio profundo al gabinete desde que Gabriel Boric asumió el mando en marzo pasado, ya que a fines de agosto había aceptado la renuncia del titular de Desarrollo Social en medio de una polémica que involucra a un líder radical mapuche detenido.

Gabriel Boric también cambió a los ministros de Energía, Ciencias y Salud, en momentos que la pandemia sigue mostrando cifras activas en Chile pese a la alta tasa de vacunación.

El gobernante no realizó ningún cambio a su equipo económico liderado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Quiero agradecer profundamente a los ministros, ministras que dejan sus cargos. Su trabajo y compromiso ha sido fundamental para hacer de Chile un mejor país e instalar agendas que hoy seguirán acompañando a quienes toman la posta. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 6, 2022

Rechazan nueva Constitución en Chile

El joven presidente progresista, cuyo gobierno sufrió una dura derrota en el plebiscito constitucional donde un 62 por ciento de los electores rechazó la propuesta de nueva carta magna, ya había anunciado la misma noche del domingo que reformularía su gabinete.

Analistas señalaron que el rotundo fracaso de la propuesta, abiertamente apoyada por Gabriel Boric y su gobierno, también representó un voto castigo a su gestión en medio de un escenario que combina desaceleración económica, alta inflación, aumento de la criminalidad y agudas crisis por la inmigración irregular y un conflicto indígena.