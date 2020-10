FOTOS | Atrapan a Trump y Biden con los “pantalones abajo” y cubrebocas

Al noroeste de España los “caganers” o “poopers” o “aguafiestas” son una tradición navideña, a la cual llegaron los rostros de Donald Trump y Joe Biden.

Clay “caganers” representing U.S. President Donald Trump and Democratic presidential candidate Joe Biden are pictured in a pottery in Torroella de Montgri, near Girona, Spain, October 20, 2020. REUTERS/Nacho Doce