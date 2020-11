FOTOS | Estallan protestas en Brasil por asesinato de hombre negro a manos de guardias de seguridad

La Policía Militar dijo en un comunicado que “reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y su vehemente rechazo a todos los actos de violencia, discriminación y racismo”. El comunicado también dijo que uno de los guardias de seguridad involucrados en el ataque era un policía militar fuera de servicio.

A shopper makes his way out of the mall where a vandalized Carrefour store is located during a march in Sao Paulo on National Black Consciousness Day and in protest against the death of Joao Alberto Silveira Freitas, a Black man beaten to death at a market in Porto Alegre, Brazil, November 20, 2020. REUTERS/Amanda Perobelli