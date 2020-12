FOTOS | Kaavan, el elefante “más solitario del mundo”, queda en libertad junto a su especie

Kaavan, un elefante solitario de 36 años que vivió una vida solitaria en Pakistán durante los últimos ocho años finalmente tuvo contacto con otro de su especie, ya que se instaló en un santuario camboyano después de ser reubicado.

Amir Khalil, head of project development at FOUR PAWS International, and Frank Goeritz, head of the veterinary service at Leibniz Institute for zoo and wildlife research in Berlin, perform tests on Kaavan, an elephant to be transported to a sanctuary in Cambodia, at the Marghazar Zoo in Islamabad, Pakistan November 29, 2020. REUTERS/Saiyna Bashir