FOTOS | Los fenómenos naturales que azotaron a México y el mundo en 2020

Habitantes y funcionarios buscan sobrevivientes en edificios derrumbados después de que un fuerte terremoto sacudiera el mar Egeo este viernes y se sintiera tanto en Grecia como en Turquía. Se reportan edificios colapsados en la provincia costera de Izmir, Turquía

Locals and officials search for survivors at a collapsed building after a strong earthquake struck the Aegean Sea on Friday and was felt in both Greece and Turkey, where some buildings collapsed in the coastal province of Izmir, Turkey, October 30, 2020. REUTERS/Tuncay Dersinlioglu