FOTOS | “No hay nada para comer”, tormenta “Iota” azota Centroamérica

Hasta el momento las autoridades reportan dos muertos por el fenómeno que llegó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al tocar tierra en Nicaragua a última hora del lunes con un nivel 4 y vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora (km/h), causando pánico en el istmo, golpeado todavía por los efectos del ciclón Eta a principios de noviembre.

Residents arrange their belongings in the trunk of their car whilst evacuating their house in anticipation of heavy rains as Hurricane Iota approaches, in Tegucigalpa, Honduras November 16, 2020. REUTERS/Jorge Cabrera