FOTOS | ¿Trump o Biden? Millones eligen a quien liderará EEUU los próximos cuatro años

Un juez ordenó al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) revisar las instalaciones de procesamiento de correo el martes por la tarde para detectar si hay retrasos en el despacho de los votos por correo y enviarlos inmediatamente en una docena de estados, incluyendo Pensilvania y Florida, que son decisivos.

Members of the New York Police Department (NYPD) are seen outside the New York Stock Exchange (NYSE) on Election Day in Manhattan, New York City, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Andrew Kelly