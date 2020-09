FOTOS | Zoológico busca “padrinos” para alimentar a sus animales afectados por la pandemia

“Elegimos a 15 de nuestros animales emblemáticos. Comenzamos en una forma, al principio, muy poco estructurada (…). Hoy día ya tenemos una estructura que hace que esto sea muy fluido, muy fácil de hacer”, explica el director Ignacio Idalsoaga

Meerkats look at a worm while they are fed at the ‘Buin Zoo’ which is looking for sponsors to funds for food, maintenance and veterinary controls for its animals due the lockdown, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Buin, Santiago, Chile September 9, 2020. Picture taken September 9, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado