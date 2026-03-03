Secretaría de Administración y Finanzas califica a GAM como la alcaldía con más obra pública de la Ciudad

Con una inversión de 3 mil 93.5 millones de pesos durante 2025, la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), gobernada por Janecarlo Lozano, se convirtió en la demarcación con mayor gasto de inversión en obras públicas de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX que realiza el balance de los recursos invertidos por las alcaldías durante el año 2025, de los 16 mil 651 millones de pesos ejercidos por las demarcaciones en inversión pública, Gustavo A. Madero participó con el 9.1 por ciento, casi el doble que alcaldías como Iztapalapa con 4.8 por ciento y Álvaro Obregón con 4.7 por ciento, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar.

|Especial

Obras públicas en GAM

El alcalde Janecarlo Lozano explicó que esta inversión se refleja en la creación de grandes obras públicas como los EDEN’es Mestizaje y Juventino Rosas, el Centro de Inteligencia, la instalación de 4 mil 500 cámaras de videovigilancia, la adquisición de nuevas patrullas, mejora de vialidades y la creación de más de 50 kilómetros de senderos seguros, entre otras obras.

Aseguró que la GAM invirtió más presupuesto en comparación con alcaldías gobernadas por la oposición como Coyoacán con 1 mil 245.9 millones de pesos, Miguel Hidalgo con 1 mil 76.6 millones de pesos, Benito Juárez con 972.2 millones de pesos, Cuauhtémoc con 869.5 millones de pesos y Cuajimalpa con 574.2 millones de pesos ejercidos en gasto de inversión.

“Con esos recursos creamos los EDEN’es, son los mejores parques públicos en la historia de la alcaldía, trabajamos porque la gente se sienta segura en las calles, tenemos más patrullas, construímos el primer centro de inteligencia y creamos más de 50 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza para devolverle la tranquilidad a los maderenses”, señaló.

“Es el modelo a seguir, es el modelo que en esta ciudad nos heredó la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se dice muy claro que el poder solamente tiene sentido y es virtud si se pone al servicio del pueblo, aquí gobernamos haciendo caso y gobernamos siguiendo las enseñanzas de la presidenta, siguiendo las enseñanzas y la ruta de la jefa de gobierno Clara Brugada”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

GAM entre las alcaldías que ejerció todo su presupuesto

Además, destacó que Gustavo A. Madero fue una de las cuatro alcaldías que ejerció la totalidad del presupuesto asignado para el año 2025 que fue de 5 mil 897.3 millones de pesos, incrementando a 5 mil 917.5 millones de pesos el gasto público, lo que significó 20.2 millones de pesos adicionales requeridos para el cumplimiento de proyectos prioritarios de la demarcación.

Aseguró que gracias a la responsabilidad administrativa, la alcaldía Gustavo A. Madero no tuvo subejercicio de recursos, que es cuando una alcaldía no ejerce o compromete el presupuesto asignado al inicio del año y éste tiene que ser devuelto al gobierno, como ocurrió con las alcaldías Álvaro Obregón que tuvo subejercicio por 246.1 millones de pesos e Iztapalapa por 197.5 millones de pesos.

|Especial

El alcalde Janecarlo Lozano afirmó que las cifras oficiales de los rubros de inversión pública ejercida y comprometida, así como el gasto programable y su nivel de ejercicio permiten evaluar el gobierno de cada alcaldía en su primer año de manera objetiva, alejada de los discursos políticos, convirtiendo a la alcaldía Gustavo A. Madero en referente de gobernanza en la Ciudad.