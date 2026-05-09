Segundo sábado del mes, ¿cómo queda el Hoy No Circula este 9 de mayo?
Este segundo sábado de mayo habrá restricciones vehiculares en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula. Conoce qué autos descansan y cuánto cuesta la multa.
El programa Hoy No Circula volverá a aplicarse este sábado 9 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán revisar si su vehículo puede salir o no para evitar sanciones económicas.
Al tratarse del segundo sábado del mes, las restricciones cambian respecto a otros fines de semana y afectan a ciertos hologramas y terminaciones de placa específicas.
¿Qué autos no circulan el sábado 9 de mayo de 2026?
De acuerdo con el programa ambiental, este segundo sábado del mes deberán suspender circulación los siguientes vehículos:
- Autos con holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8)
- Todos los autos con holograma 2
- Vehículos foráneos con restricciones equivalentes
La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.
Mientras tanto, sí podrán circular sin problema:
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y de emergencia
Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula
Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa también se implementa en municipios conurbados del Estado de México, entre ellos:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Las autoridades recomiendan revisar las condiciones ambientales y posibles modificaciones al programa en caso de contingencia.
Reporte horario del #ÍndiceAIREYSALUD por alcaldías y municipios de la #CDMX y su zona conurbada.#SIMAT_CDMX pic.twitter.com/wXkLPjHg8n— Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 7, 2026
¿Cómo funciona el Hoy No Circula los sábados?
A diferencia de las restricciones entre semana, el Hoy No Circula sabatino funciona dependiendo del número de sábado en el mes y del holograma del vehículo.
- Primer y tercer sábado: descansan holograma 1 con placas impares.
- Segundo y cuarto sábado: descansan holograma 1 con placas pares.
- Todos los sábados: holograma 2 y vehículos foráneos con ciertas restricciones no pueden circular.
En este caso, el 9 de mayo corresponde al segundo sábado del mes, por lo que las autoridades aplicarán las restricciones correspondientes a esa fecha.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Los automovilistas que ignoren el programa pueden recibir una multa que va de los 2 mil 262 hasta los 3 mil 394 pesos, dependiendo de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
Además del pago económico, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera gastos extra por arrastre y estancia. Por ello, las autoridades recomiendan verificar con tiempo las restricciones antes de salir de casa.