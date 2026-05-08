“La libertad de expresión es fundamental”: PAN critica persecución contra Isabel Díaz Ayuso durante visita a México

El senador del PAN, Marko Cortés se pronunció en contra del acoso y persecución, que dijo, impulsaron desde el partido Morena en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante su visita en México.

En sus redes sociales el legislador dijo que es inaceptable que cualquier figura pública nacional o internacional, tenga que cancelar su gira de trabajo por la intolerancia y el acoso sistemático de un gobierno.

PAN acusa persecución de Morena contra Isabel Díaz Ayuso

Marko Cortés se pronunció en contra del presunto acoso y persecución que, aseguró, fueron impulsados por Morena en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a México.

A través de sus redes sociales, el legislador panista afirmó que es inaceptable que cualquier figura pública, nacional o internacional, tenga que cancelar una gira de trabajo debido a la intolerancia y al acoso sistemático de un gobierno.

🔴 @MarkoCortes condenó el presunto acoso y persecución de Morena contra @IdiazAyuso durante su visita a México.



El senador del @AccionNacional afirmó que es inaceptable que una figura pública internacional tenga que cancelar actividades por “la intolerancia y el acoso… pic.twitter.com/SaeREBBHGz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Marko Cortés destacó que en toda democracia la libertad de expresión es un principio fundamental y lamentó que, según sus palabras, Isabel Díaz Ayuso haya sido “rehén de la persecución morenista”.

El senador del PAN reiteró su postura en defensa de la libertad de expresión y criticó las acciones que, dijo, derivaron en un ambiente de hostilidad durante la visita de la funcionaria española a territorio mexicano.

Isabel Díaz Ayuso cancela agenda en México

Este viernes 8 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló el resto de su agenda en México y regresó anticipadamente a Madrid, tras denunciar presiones y un supuesto boicot relacionado con su participación en los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

🔴 COMUNICADO



La presidenta del Gobierno mexicano boicotea la gala de los @PremiosPLATINO: amenaza con cerrar el hotel donde se celebran si acude la presidenta @IdiazAyuso.



+Info: https://t.co/dRtlwyVGjm pic.twitter.com/4AJvX8BGwr — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 8, 2026

De acuerdo con un comunicado de su equipo, la funcionaria decidió no asistir a la gala celebrada en Cancún para evitar afectaciones a empresarios, organizadores y participantes del evento, en medio de un ambiente de tensión política por las críticas generadas durante su visita al país.

Díaz Ayuso decidió mantener únicamente reuniones privadas con representantes del sector cinematográfico y cancelar su asistencia pública al evento.

Isabel Díaz Ayuso visita la Universidad de la Libertad

Durante su recorrido en México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, estuvo presente en un Foro Internacional en la Universidad de la Libertad. En su mensaje ante cientos de jóvenes estudiantes y empresarios, Isabel Díaz Ayuso señaló: “Del socialismo se sale, solo que se debe trabajar mucho y comprometerse sin tener complejos; no se debe pedir perdón por querer ser libres.”

El encuentro se distinguió por un diálogo donde se intercambiaron ideas sobre los retos de la democracia y el papel de las personas en la construcción de sociedades más prósperas.

En dicho encuentro, la empresaria María Laura Medina de Salinas enfatizó que la libertad es el único camino viable para levantar sociedades sólidas. Mientras que Ninfa Salinas Sada resaltó el papel del trabajo como motor del crecimiento personal y social. El esfuerzo no solamente permite salir adelante, afirmó, sino que dignifica a las personas y fortalece el tejido social.