Día de las Madres entre fosas: Angélica busca a su hijo en un país con más de 133 mil desaparecidos

Este 10 de mayo, miles de mujeres no saldrán a festejar, sino a buscar a sus hijos desaparecidos. Un labor que madres buscadoras han asumido ante la falta de respuestas y abandono de las autoridades.

En medio de una crisis de desaparecidos, con cifras que llegan a más de 130 mil, Doña Angélica no pierde la esperanza de volver a abrazar a su hijo Juan José Velázquez, de 32 años, quien desapareció el 20 de septiembre de 2025.

“Cada vez que escucho una moto, pienso que es mi hijo”: la lucha de Angélica

Cada que Angélica escucha una moto, el corazón se le detiene. Espera ver a su hijo llegar y borrar todo el dolor de los últimos meses. Pero la realidad es que tuvo que dejar parte de su negocio y junto a su hermana convertirse en madre buscadora.

Desde entonces explora lugares a los que nunca pensó llegar: “en lugares despoblados, en basureros, hasta en las aguas negras”, fue parte de lo que narró Angélica Ríos para Azteca Noticias.

Han encontrado restos humanos, pero nada de Juan. A varios meses de su desaparición, Angélica volvió a entrar a la casa de su hijo, donde los recuerdos son lo más doloroso y, al mismo tiempo, lo único que la mantiene cerca de él.

Un México que los olvida, pero que las madres los mantienen vivos

En su casa guarda todo lo que quedó de él, y los recuerdos de una vida que hoy solo existe en la memoria. En solo un año pasó de la felicidad que da a las madres abrazar a un hijo en 10 de mayo, a la desolación que abraza a las buscadoras.

En un país con 133 mil desaparecidos, su caso no es aislado. Por eso el Día de las Madres a buscadoras como ella les recuerda que deben seguir con la labor, por más duro que sea.

Como Angélica, son madres que viven con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos, dignificando el amor de madre y enfrentando una lucha marcada por el olvido del Estado.

"Yo hago un llamado a a las autoridades para para que tomen conciencia de lo que está pasando” sentenció Angélica Ríos.

Angélica sigue esperando que el sonido de una moto rompa la rutina y anuncie el regreso de su hijo. Ese mismo sonido que ahora le provoca esperanza y dolor al mismo tiempo. Mientras eso no ocurra, continuará buscándolo, aferrada a la memoria y a la posibilidad de encontrarlo.