¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Resumen de este viernes 8 de mayo

Este viernes 8 de mayo de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca el cierre de la jornada semanal desde el Salón de la Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios que definen el crecimiento del país.