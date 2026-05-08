¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Resumen de este viernes 8 de mayo
Sigue el minuto a minuto de la mañanera este viernes 8 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta los temas más relevantes de la semana.
Este viernes 8 de mayo de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca el cierre de la jornada semanal desde el Salón de la Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios que definen el crecimiento del país.
Mañanera de Sheinbaum hoy 8 de mayo: Resumen de los temas más relevantes
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.