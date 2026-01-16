Filtros contra gusano barrenador: ganaderos de Chihuahua cuestiona decisión judicial

Los ganaderos de Chihuahua expresaron su rechazo a la resolución de la Corte que impide al Gobierno del estado aplicar filtros sanitarios e inspecciones al ganado que transita por su territorio, en medio de la crisis provocada por el gusano barrenador.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, el gusano barrenador es conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax y es una amenaza para la salud del ganado.

Lamentan fallo de la resolución de la corte ante los filtros sanitarios en Chihuahua

Representantes de la Industria Ganadera, lamentaron que, con este fallo, se hayan retirado facultades que consideraban clave para proteger la sanidad animal y la estabilidad económica de una de las actividades productivas más importantes de la entidad.

De acuerdo con el posicionamiento del sector, las medidas implementadas por el Gobierno de Chihuahua tenían como objetivo verificar que el ganado proveniente de otras entidades no representara un riesgo sanitario al ingresar o transitar por el estado.

La industria ganadera advirtió que la eliminación de estos controles podría afectar el estatus sanitario tanto estatal como nacional, lo que a su vez tendría repercusiones directas en la viabilidad económica del sector exportador.

Gusano barrenador en Chihuahua

El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves, explica la institución.

Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas. Posteriormente, las larvas se alimentan del tejido durante 4 a 8 días, causando graves daños al animal.

Si detectas que alguno de tus animales presenta heridas abiertas con gusanos, puede tratarse de un caso de infección por gusano barrenador.

Ante ello, ponte en contacto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), llamando al 55 3996 4462 o al WhatsApp 55 3996 4462 y a través del correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.