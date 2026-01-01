Gusano barrenador llega al ganado en Edomex ¿en qué municipio?

Las autoridades confirmaron la llegada de lo que es el primer caso que se registra de gusano barrenador en el Estado de México (Edomex), por lo que emitieron alguna serie de recomendaciones ante esta situación que afecta el ganado.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, el gusano barrenador es conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax y es una amenaza para la salud del ganado.

¿Qué es el gusano barrenador que afecta al ganado en México?

El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves, explica la institución.

Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas. Posteriormente, las larvas se alimentan del tejido durante 4 a 8 días, causando graves daños al animal.

Gusano barrenador mantiene la incertidumbre en el campo...



La presencia de esta plaga en #México persiste tras más de un año y un mes, lo que ha cerrado las posibilidades de que el panorama con Estados Unidos mejore.



El gusano barrenador llegó desde Centroamérica, debido a… pic.twitter.com/tyKcidQqoj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2025

¿Dónde se detectó el primer caso de gusano barrenador en el Edomex?

Este 1 de enero de 2026 se confirmó la llegada del gusano barrenador al municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

Ante ello emitió un aviso alertando a los productores y población en general que este gusano puede llegar al ganado.

El impacto económico por casos del gusano barrenador genera pérdidas económicas y afectación rural, así como altos costos de tratamientos médicos.

El gusano barrenador: la plaga que enfermó a México

Así se transmite el gusano barrenador, ¿cómo afecta a los humanos?

La Secretaría del Campo del gobierno del Estado de México explica que las larvas nacen en heridas y se alimentan de carne, causando lesiones.

Provoca heridas, dolor, baja producción de leche y posible muerte de los animales. La miasis es caracterizada por la presencia visible de larvas en una herida, dolor intenso, fiebre y lesiones que no cicatrizan.

¿Cómo detectar la presencia del gusano barrenador en el ganado?

Infestación en heridas pequeñas, incluso en picaduras de garrapatas

Heridas en ombligos de neonatos, castraciones o descornes

Regiones vulvares o perineales de las hembras

Los animales infectados tienden a separarse del grupo, muestran signos de depresión, pérdida de apetito y molestias en las heridas. Sin tratamiento, pueden morir entre 7 y 14 días después debido a toxicidad o infecciones secundarias

¿Cómo evitar que el ganado se infecte por gusano barrenador?

El ayuntamiento compartió algunas recomendaciones de cómo evitar que afecte al ganado, animales de corral y mascotas.



Revisa diario a tus animales y en caso de heridas, usa cicatrizante y mantenlo en observación constante



Revisa a tus animales después del aretado, castración, marcaje, descorne, inyecciones y el ombligo de animales recién nacidos

Si detectas que alguno de tus animales presenta heridas con gusanos, puede tratarse de un caso de infección por gusano barrenador

Ante ello, ponte en contacto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), llamando al 55 3996 4462 o al WhatsApp 55 3996 4462 y a través del correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.