Se reúne García Harfuch con jóvenes para prevenir delitos

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, participó en un encuentro con más de 30 beneficiarios del programa “Los Jóvenes Unen al Barrio”, del Instituto de la Juventud (INJUVE), de la Ciudad de México, como parte de las acciones para fortalecer los vínculos con la sociedad y así promover y prevenir los programas para la prevención de delitos.

Es el “Primer diálogo de reconocimiento, reconciliación y respeto” en el que las y los jóvenes convivieron con los mandos de la institución para expresar sus ideas e inquietudes, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

García Harfuch reiteró la disposición de escuchar las necesidades de los jóvenes y fortalecer la comunicación y vinculación a través de los programas de atención a las causas.

Es la primera vez que se lleva a cabo este encuentro entre la policía y jóvenes

En el encuentro reconoció su esfuerzo y disposición, además de compartirles anécdotas dentro de la Policía relacionadas con el apoyo a la ciudadanía.

En tanto, el Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, expresó que “la policía para mí es muy importante porque si no hay seguridad en un país no hay familia, no hay negocios, no hay prosperidad… por eso para nosotros es muy importante lo que tengan que decir”.



La Directora General del Instituto de la Juventud (INJUVE), Beatriz Adriana Olivares Pinal, señaló que es la primera vez que se lleva a cabo este encuentro entre la policía y jóvenes, por lo que agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) su disposición al dialogo, así como a construir de manera conjunta una ciudad donde quepan todas y todos.