Día 3 de deliberaciones, en el juicio de Genaro García Luna

Este martes, es el día 3 de deliberaciones del jurado en el juicio de Genaro García Luna, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, tras el “puente” por el Día de los Presidentes en Estados Unidos, celebrado el lunes. Tan solo entre jueves y viernes sumaron 11 horas de deliberaciones.

Los 12 integrantes del jurado analizan los testimonios presentados durante el juicio, además de los contrainterrogatorios.

Jurado analiza testimonios contra García Luna

Se concentran en revisar en particular algunas declaraciones de los testigos, entre ellas la de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, y también la de Israel Ávila, contador del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán-Leyva, de las cuales solicitaron copias al juez Brian M. Cogan.

Según ha señalado el abogado defensor César De Castro, la fiscalía llamó a declarar a 27 testigos durante el juicio. De ellos, sólo 7 aseguraron haber conocido a García Luna, y sólo 3 afirmaron haber realizado pagos de sobornos.

Jurado resolverá sobre 5 cargos de narcotrafico contra García Luna

Aún no se sabe cuándo termine de deliberar el jurado. La hoja de veredicto que deben llenar los 12 integrantes del jurado es compleja, en el documento aparecen los 5 cargos de los que se le acusa a García Luna, tres por conspiración de tráfico de droga, uno por falsas declaraciones y otro por participar en una organización criminal, ese en particular tiene cinco “violaciones"; el jurado debe determinar si cada una de ellas fue probada o no.

El Tribunal paga a cada miembro del jurado 40 dólares por día, y por ayuda de transporte, 54 centavos de dólar por cada milla que se desplace. El jurado elegido permanece en el anonimato, aislado del público y escoltado por alguaciles de Estados Unidos.

¿QUÉ SIGUE TRAS LAS DELIBERACIONES DEL JURADO EN EL JUICIO DE GARCÍA LUNA?

Hoy el jurado está en deliberación, el proceso de decidir si el acusado es culpable o inocente.

Según la justicia estadounidense, durante este proceso, nadie relacionado con el juicio puede comunicarse con el jurado sin el juez y abogados.

Si el jurado tiene una pregunta, debe escribir una nota al juez, quien deberá leerá ante el tribunal con todas las partes presentes. En los juicios penales federales, el jurado debe llegar a una decisión unánime para condenar al acusado.

Jurado dará a conocer veredicto en una audienciapública

Después de llegar a un acuerdo sobre el veredicto, notifican al juez, a los abogados y al acusado en una audiencia pública, con todas las partes presentes en el tribunal para la lectura del veredicto. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos está presente durante el juicio para proteger al juez y a los fiscales.

Si el acusado es declarado no culpable, por lo general es libre de irse a casa.

De ser declarado culpable, García Luna deberá esperar sentencia

En caso de que sea declarado culpable, unos meses después, las partes regresan a la Corte Suprema para una nueva audiencia para que el juez ordene la sentencia, tras recibir orientación y asistencia de varias fuentes.

En caso de que el acusado sea condenado, la ley estadounidense dice que hay varias mociones que se pueden presentar después de que termine el juicio, entre ellas: Moción para un nuevo juicio, petición de sentencia de absolución o una moción para anular o corregir una sentencia.