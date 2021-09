Gas Bienestar dice que trabajadores reciben salario conforme a la ley

La empresa Gas Bienestar aseguró que cumple con todos los derechos de los trabajadores, quienes reciben su salario conforme a la ley, con prestaciones y seguridad social al 100 por ciento.

Cumplimos “con todos los derechos y prestaciones de ley a los trabajadores, incluso superiores a los de otras gaseras. Con estricto apego a las condiciones señaladas por la convocatoria, se les proporciona salario base, prestaciones y seguridad social”.

Dicha aclaración llega después de que esta mañana, alrededor de 200 empleados de Gas Bienestar salieron a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para manifestarse por el presunto incumplimiento de su contrato.

A través de un comunicado, la empresa explicó que durante el tiempo de capacitación a los aspirantes, todos recibieron un contrato que cubrió su salario y seguridad social por dicho periodo.

Gas Bienestar aseguró que no hay incumplimiento de contrato y no obliga a nadie a trabajar “en una empresa creada en beneficio de las personas con menos recursos y que genera empleos en la CDMX y en el país”.

Protesta de trabajadores fue una “acción promovida por organizaciones ajenas”

Los trabajadores que salieron a manifestarse dijeron que después del periodo de prueba comenzó la contratación fija, la que presuntamente no se está realizando conforme las condiciones establecidas inicialmente.

Además, acusaron que no se les brindan condiciones óptimas para realizar sus actividades y que no cuentan con el equipo adecuado, solo recibieron el uniforme, pero no los guantes que facilitan la manipulación de los tanques de gas LP.

Sin embargo, Gas Bienestar afirmó que esta movilización y las presuntas irregularidades señaladas por los trabajadores, son una “acción promovida por personas u organizaciones ajenas a la empresa y que buscan boicotear este proyecto de beneficio social”.

Gas Bienestar reconoce el compromiso y responsabilidad con que se han conducido los trabajadores de recién ingreso, pues es un reducido grupo el que participó en estas acciones.

La empresa, cuya creación fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la política energética de México, inició operaciones el pasado 31 de agosto en la alcaldía Iztapalapa. Se espera que en enero la distribución de gas LP llegue a toda la CDMX.

Además de aclarar el tema del salario y las prestaciones laborales, la empresa se disculpó con los vecinos de Iztapalapa por los inconvenientes que generó la protesta, y aprovechó para agradecer la confianza que los habitantes de esta alcaldía han depositado en el proyecto.

