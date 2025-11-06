Precio de la gasolina hoy 6 de noviembre: ¿Dónde cargar el tanque más barato?
¡Jueves de planificación! Antes de que la ruta del fin de semana te vacíe el tanque (y la cartera), revisa el precio actualizado de la gasolina.
¡Ya casi es viernes! Antes de planear tu ruta del fin de semana, revisa este reporte de Fuerza Informativa Azteca (FIA) con el precio de la gasolina en México hoy, 6 de noviembre de 2025. Te ayudamos a tomar la decisión más económica.
A continuación, el detalle de los precios promedio a nivel nacional y en ciudades clave como Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.
Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 6 de noviembre
- Gasolina Regular (Magna): $23.51 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.42 pesos por litro
- Diésel: $25.91 pesos por litro
Precios del gas natural vehicular hoy 6 de noviembre
- Mínimo por litro: $10.99 pesos
- Promedio por litro: $12.55 pesos
- Máximo por litro: $13.99 pesos
¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.70 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.70 pesos por litro
- Diésel: $25.66 pesos por litro
¿En qué alcaldía está más barata la gasolina en CDMX hoy?
La alcaldía con los precios más bajos para la gasolina Magna es Naucalpan con 23.36 pesos por litro, mientras que la alcaldía que tiene los precios más caros es Milpa Alta con 23.99 pesos por litro de gasolina Magna.
¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.59 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.25 pesos por litro
- Diésel: $25.67 pesos por litro
¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.85 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.08 pesos por litro
- Diésel: $25.98 pesos por litro
¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.74 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.61 pesos por litro
- Diésel: $24.22 pesos por litro
¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?
Según los datos reportados, Edomex mantiene el precio promedio más bajo entre las ciudades clave para la Gasolina Regular, con $23.59 pesos por litro.
En contraste, Jalisco registra el costo promedio más alto entre estas entidades, cotizando la Gasolina Regular en $23.85 pesos por litro.
Hoy No Circula para este jueves 6 de noviembre
Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este jueves 6 de noviembre, los autos que deben quedarse en casa son:
- Placas: 1 y 2
- Holograma: 1 y 2
- Engomado: Verde
Para este jueves, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/zt34aujbKs pic.twitter.com/kDXfz2Hza0