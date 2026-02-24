¿Iban por ella? Muere hijo de la presidenta municipal de Bacanora, Sonora, en ataque armado en carretera de Hermosillo

Este 24 de febrero 2025, se confirmó el ataque armado en contra de la presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Nora Biebrich , ocurrido en la carretera Hermosillo-Mazatlán; su hijo perdió la vida.

Así fue el ataque a la presidenta municipal de Bacanora, Sonora

El Fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Sánchez, confirmó que la camioneta de la alcaldesa de Bacanora fue atacada a balazos cuando se dirigía a Mazatlán en compañía de su hijo.

Aproximadamente en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Sonora, Nora Biebrich y su hijo intentaron rebasar un vehículo que no los dejaba pasar. Al rebasarlo, el vehículo los alcanza y comienza a dispararle al conductor del auto de la funcionaria.

El hijo de Nora Biebrich sufrió graves heridas en las piernas, lo que provocó que se desangrara y perdiera la vida en el lugar de los hechos.

¿Fue un ataque directo a Nora Biebrich, presidenta municipal de Bacanora?

El fiscal asegura que las marcas de las balas indicaron que el ataque fue directamente en contra del conductor del vehículo, quien era el hijo de la alcaldesa de Bacanora, Sonora.

"No tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora", explicó el funcionario.

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de Sonora confirma que Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, fue víctima de un ataque armado mientras circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatlán.



Su hijo perdió la vida durante la agresión. https://t.co/f3g6seFF4D pic.twitter.com/SClLmuUAGa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

¿Cómo está la presidenta municipal de Bacanora, Sonora?

Tras el ataque a balazos a su auto, la presidenta municipal de Bacanora, Nora Biebrich cuenta con algunos golpes en partes de su cuerpo; sin embargo, su estado de salud NO es grave.

Los Servicios Periciales se encuentran en el lugar de los hechos.

PT lamenta la muerte del hijo de la alcaldesa de Bacanora, Sonora

A través de un comunicado de prensa, el Partido del Trabajo (PT) en Sonora expresó su solidaridad con la alcaldesa de Bacanora y su familia debido al fallecimiento del hijo de la funcionaria.

Confirmaron que se realizará una investigación puntual para dar con los responsables del ataque armado a la funcionaria.

"Realizarán una investigación puntual y transparente para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades conforme la ley", explicaron dentro del comunicado.