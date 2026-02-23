Logo Inklusion Sitio accesible
Muerte de “El Mencho” desata bloqueos en carreteras y suspenden vuelos y clases en varios estados

Tráfico en carreteras HOY: Choques y cierres afectan la circulación en vías clave de México

Sigue el reporte completo de carreteras y autopistas de México hoy lunes 23 de febrero. Accidentes, reducción de carriles y cómo avanzan las casetas.

Carreteras en México
Debido a los hechos ocurridos recientemente relacionados a “El Mencho”, se esperan percances en algunas carreteras de México.|Capufe
Escrito por: Jimena Romero

¡Toma tus precauciones! En Azteca Noticias te presentamos el reporte más completo sobre lo que sucede en las principales autopistas y carreteras de México para que planees tu salida. Este lunes 23 de febrero de 2026, la red vial nacional podría presentar complicaciones tras los recientes hechos relacionados con el abatimiento de "El Mencho".

Mantente informado minuto a minuto con nosotros sobre los cierres, la reducción de carriles y el tiempo de espera en las casetas de cobro más importantes. Recuerda que las condiciones en carretera pueden cambiar en cuestión de segundos debido al clima o percances viales, por lo que te recomendamos manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.

Se restablece la circulación en la México-Querétaro: Abren casetas en ambos sentidos

Tras los reportes de complicaciones, se ha confirmado la regularización del paso en las casetas de la autopista México-Querétaro.

La circulación ha sido abierta en ambas direcciones, lo que representa un alivio para los cientos de conductores que se encontraban con retrasos en este punto clave o que estaban próximos a pasar por la zona.

Tráfico lento en la México-Querétaro por accidente a la altura del kilómetro 133

La circulación en la autopista México-Querétaro presenta complicaciones, debido a un percance vial ocurrido en el kilómetro 133, con dirección a la Ciudad de México.

El incidente se produjo luego de que un vehículo sufriera una salida del camino. Debido a las maniobras de los servicios de emergencia y las grúas para recuperar la unidad, se mantiene una reducción de carriles en este tramo.

Choque múltiple provoca caos vial en la autopista Chamapa-Lechería, Edomex

Se registra un fuerte congestionamiento en la autopista Chamapa-Lechería debido a un choque múltiple ocurrido a la altura del kilómetro 12.

En el accidente se vieron involucrados un tráiler y varios automóviles particulares que chocaron por alcance. Debido a la magnitud del impacto y a las labores de los servicios de emergencia para mover las unidades, se ha implementado una reducción de carriles con dirección hacia Chamapa.

Reducción de carriles en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, Veracruz, por accidente fatal

La mañana de este lunes 23 de febrero, se registra una fuerte afectación vial en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, debido a un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 272.

En el lugar, las autoridades mantienen un cierre parcial de la circulación con dirección a Ciudad Mendoza, debido a que se realizan las diligencias correspondientes tras el reporte de una persona atropellada. El área ha sido resguardada por elementos de seguridad y servicios de emergencia para permitir el trabajo de los peritos, lo que ha generado una reducción de carriles en ese tramo.

Se recomienda a los automovilistas manejar con extrema precaución, disminuir la velocidad al acercarse a la zona y estar atentos a las señalizaciones, ya que el flujo vehicular es lento y se registran asentamientos importantes en la zona de las Altas Montañas.

Bloqueo en la autopista Gutiérrez Zamora-Tihuatlán, Veracruz, por maniobras tras accidente

Esta mañana de lunes 23 de febrero, se reporta un cierre total a la circulación en la autopista Gutiérrez Zamora - Tihuatlán. El incidente se localiza exactamente en el kilómetro 205, afectando a todos los conductores que se dirigen hacia la zona de Tihuatlán.

De acuerdo con los primeros informes, el bloqueo es necesario para que el personal de emergencia y las empresas de transporte realicen el trasvase de carga de una unidad accidentada. Debido a la naturaleza de la mercancía y para garantizar la seguridad de los automovilistas, las autoridades han decidido restringir el paso de manera temporal mientras se completan estas labores.

