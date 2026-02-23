Tráfico en carreteras HOY: Choques y cierres afectan la circulación en vías clave de México
Sigue el reporte completo de carreteras y autopistas de México hoy lunes 23 de febrero. Accidentes, reducción de carriles y cómo avanzan las casetas.
Se restablece la circulación en la México-Querétaro: Abren casetas en ambos sentidos
Tras los reportes de complicaciones, se ha confirmado la regularización del paso en las casetas de la autopista México-Querétaro.
La circulación ha sido abierta en ambas direcciones, lo que representa un alivio para los cientos de conductores que se encontraban con retrasos en este punto clave o que estaban próximos a pasar por la zona.
Tráfico lento en la México-Querétaro por accidente a la altura del kilómetro 133
La circulación en la autopista México-Querétaro presenta complicaciones, debido a un percance vial ocurrido en el kilómetro 133, con dirección a la Ciudad de México.
El incidente se produjo luego de que un vehículo sufriera una salida del camino. Debido a las maniobras de los servicios de emergencia y las grúas para recuperar la unidad, se mantiene una reducción de carriles en este tramo.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 133, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Choque múltiple provoca caos vial en la autopista Chamapa-Lechería, Edomex
Se registra un fuerte congestionamiento en la autopista Chamapa-Lechería debido a un choque múltiple ocurrido a la altura del kilómetro 12.
En el accidente se vieron involucrados un tráiler y varios automóviles particulares que chocaron por alcance. Debido a la magnitud del impacto y a las labores de los servicios de emergencia para mover las unidades, se ha implementado una reducción de carriles con dirección hacia Chamapa.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Autopista Chamapa - Lechería, km 12, dirección Chamapa. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre un tracto camión y automóviles.
En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Consulta la…
Reducción de carriles en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, Veracruz, por accidente fatal
La mañana de este lunes 23 de febrero, se registra una fuerte afectación vial en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, debido a un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 272.
En el lugar, las autoridades mantienen un cierre parcial de la circulación con dirección a Ciudad Mendoza, debido a que se realizan las diligencias correspondientes tras el reporte de una persona atropellada. El área ha sido resguardada por elementos de seguridad y servicios de emergencia para permitir el trabajo de los peritos, lo que ha generado una reducción de carriles en ese tramo.
Se recomienda a los automovilistas manejar con extrema precaución, disminuir la velocidad al acercarse a la zona y estar atentos a las señalizaciones, ya que el flujo vehicular es lento y se registran asentamientos importantes en la zona de las Altas Montañas.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 272, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Maneja con precaución.
Bloqueo en la autopista Gutiérrez Zamora-Tihuatlán, Veracruz, por maniobras tras accidente
Esta mañana de lunes 23 de febrero, se reporta un cierre total a la circulación en la autopista Gutiérrez Zamora - Tihuatlán. El incidente se localiza exactamente en el kilómetro 205, afectando a todos los conductores que se dirigen hacia la zona de Tihuatlán.
De acuerdo con los primeros informes, el bloqueo es necesario para que el personal de emergencia y las empresas de transporte realicen el trasvase de carga de una unidad accidentada. Debido a la naturaleza de la mercancía y para garantizar la seguridad de los automovilistas, las autoridades han decidido restringir el paso de manera temporal mientras se completan estas labores.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán, km 205, dirección Tihuatlán. Cierre a la circulación por atención de accidente (trasvase de carga). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.