¡Vuelos cancelados en AICM! Suspenden viajes a Jalisco y Puerto Vallarta tras muerte de ‘El Mencho'; qué hacer si fuiste afectado
Los vuelos a Jalisco y Puerto Vallarta fueron cancelados por segundo día consecutivo debido a los hechos violentos en estos estados tras la muerte de “El Mencho”.
¡Atención, viajeros! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa con la cancelación de vuelos hacia Jalisco y Puerto Vallarta debido a los violentos acontecimientos ocurridos por la muerte de "El Mencho".
Este es el segundo día en el que el AICM suspende los viajes a estos estados; se espera que a lo largo del día se reanuden las operaciones.
Vuelos cancelados AICM HOY: Suspenden viajes a Jalisco y Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"
Vuelos a Jalisco y Puerto Vallarta cancelados por violencia
Los viajes al Aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantendrán suspendidos durante las primeras horas de este lunes 23 de febrero 2026.
Se espera que en el transcurso del día se regularicen las operaciones.
#AlMomento | Las operaciones del AICM hacia los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta se ven afectadas derivado de los operativos de seguridad que se registraron el día de ayer.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026
Se espera que en el transcurso del día se regularicen las operaciones.@PLATA11CDMX con el… pic.twitter.com/ydcb4WIYmV