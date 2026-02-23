¡Vuelos cancelados en AICM! Suspenden viajes a Jalisco y Puerto Vallarta tras muerte de ‘El Mencho'; qué hacer si fuiste afectado

¡Atención, viajeros! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa con la cancelación de vuelos hacia Jalisco y Puerto Vallarta debido a los violentos acontecimientos ocurridos por la muerte de "El Mencho".

Este es el segundo día en el que el AICM suspende los viajes a estos estados; se espera que a lo largo del día se reanuden las operaciones.

