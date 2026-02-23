Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png
Última Hora

Muerte de “El Mencho” desata bloqueos en carreteras y suspenden vuelos y clases en varios estados

¡Vuelos cancelados en AICM! Suspenden viajes a Jalisco y Puerto Vallarta tras muerte de ‘El Mencho'; qué hacer si fuiste afectado

Los vuelos a Jalisco y Puerto Vallarta fueron cancelados por segundo día consecutivo debido a los hechos violentos en estos estados tras la muerte de “El Mencho”.

Vuelos cancelados en AICM HOY: Suspenden viajes a Jalisco y Puerto Vallarta por muerte de ‘El Mencho’
Cancelan vuelos en AICM hacia Jalisco y Puerto Vallarta|AICM
Notas,
Finanzas

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, viajeros! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa con la cancelación de vuelos hacia Jalisco y Puerto Vallarta debido a los violentos acontecimientos ocurridos por la muerte de "El Mencho".

Este es el segundo día en el que el AICM suspende los viajes a estos estados; se espera que a lo largo del día se reanuden las operaciones.

Vuelos cancelados AICM HOY: Suspenden viajes a Jalisco y Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"

Vuelos a Jalisco y Puerto Vallarta cancelados por violencia

Los viajes al Aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantendrán suspendidos durante las primeras horas de este lunes 23 de febrero 2026.

Se espera que en el transcurso del día se regularicen las operaciones.

Tags relacionados
AICM Jalisco El Mencho Aeropuertos de México

Notas