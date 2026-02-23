¿Abrirán los bancos este lunes 23 de febrero tras los bloqueos por la muerte de ‘El Mencho’?

Tras los bloqueos y hechos de violencia derivados de la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, algunos bancos suspenderán operaciones este lunes 23 de febrero, especialmente en Jalisco y otros estados afectados.

Sin embargo, la gran mayoría de las instituciones bancarias del país operarán en horario habitual, mientras que se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales antes de acudir a sus sucursales.

Banco Azteca: ¿abrirá este lunes 23 de febrero?

Banco Azteca mantiene todas sus sucursales abiertas este lunes 23 de febrero, incluso en regiones donde otros bancos han decidido suspender actividades.

Su operación será normal y se podrá acceder a todos sus servicios como de costumbre, en un horario de 09:00 a 21:00 horas.

Otros bancos que no abrirán este lunes 23 de febrero

Algunas cadenas bancarias han confirmado que ciertas sucursales permanecerán cerradas para proteger la seguridad de empleados y clientes, mientras que otras mantendrán su operación normal, incluyendo:



Atención presencial en sucursales.

Banca en línea y aplicaciones móviles totalmente funcionales.

Cajeros automáticos y servicios de contacto telefónico.

La mayoría de estas sucursales en Jalisco y algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit no abrirán este 23 de febrero. Por ello, se recomienda usar la banca en línea, la app y cajeros automáticos.

Estados donde se suspenden clases este lunes 23 de febrero

Debido a la violencia y los bloqueos tras la muerte de ‘El Mencho’, varios estados han decidido suspender actividades escolares en todos los niveles educativos:



Jalisco

Estado de México

Nayarit

Baja California

Colima

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Puebla

Querétaro

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

En estas regiones no habrá clases en los turnos matutino y vespertino. Cabe señalar que Puebla suspendió actividades escolares por una masa de aire polar y el frente frío 37.

En Oaxaca, solo algunas escuelas de la zona de Juchitán y Tehuantepec suspendieron clases, mientras que en el Estado de México (Edomex) únicamente 14 municipios de 125 han interrumpido sus actividades. Entre ellos:

