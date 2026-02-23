¿Te sale caro llenar el tanque? Así queda el precio de gasolina en México para la última semana de febrero 2026

¿Vas a llenar el tanque? El litro de gasolina registró cambios importantes para este 23 de febrero 2026 en distintas zonas de México; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.25 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.65 pesos.

Diésel por litro: 26.23 pesos.

Precio del gas natural para este 23 de febrero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 23 de febrero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.71 pesos.

Diésel por litro: 26.04 pesos.

Precio de la gasolina en Edomex este 23 de febrero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.29 pesos.

Diésel por litro: 25.83 pesos.

Precio de gasolina en Jalsico para este 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para el último lunes de febrero 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.64 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.16 pesos.

Diésel por litro: 26.25 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.09 pesos.

Diésel por litro: 26.95 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur?

Gasolina Regular precio por litro: 24.14 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.50 pesos.

Diésel por litro: 27.02 pesos.

Precio de la gasolina en Tlaxcala este lunes 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.31 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 24.73 pesos.

Diésel por litro: 25.54 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Baja California Sur , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 24.14 pesos por litro , seguido de Jalisco en 23.64 pesos.