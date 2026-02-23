¿Precio del dólar se ‘tambalea’ tras muerte de ‘El Mencho’? Así amanece el tipo de cambio en México

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de la última semana de febrero 2026. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio para este lunes.

El día de ayer se confirmó la muerte de "El Mencho", uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, desatando una ola de violencia en distintas regiones de México.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense tuvo variaciones tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles del presidente Donald Trump.

Además de la incertidumbre en los mercados que ya estaban inquietos por la posibilidad de un conflicto con Irán.

¿Cambia el precio del dólar tras muerte de ‘El Mencho’ en México?|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 23 de febrero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.95 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para febrero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.90 pesos la compra y se vende a $13.69 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 23 de febrero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 23 de febrero 2026 en 66 mil 229 pesos por unidad, registrando una baja importante a 2.05% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 138 mil 596 pesos por unidad.

Bitcoin comienza la semana con bajas en su valor|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 23 de febrero 2026?

El precio del petróleo se estabilizó este lunes, acercándose a su máximo de seis meses, mientras Estados Unidos e Irán se preparaban para una tercera ronda de conversaciones nucleares, mientras que la creciente incertidumbre económica también estaba en el foco después de la última agitación arancelaria estadounidense.

