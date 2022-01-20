Gaspard Ulliel, actor de Marvel , murió en accidente de esquí

El actor de Marvel, Gaspard Ulliel, conocido por participar en anuncios de perfumes de Chanel y encarnar a Hannibal Lecter, en ‘Hannibal, el inicio del mal’ murió este 19 de enero a los 37 años de edad, debido a un accidente de esquí en los Alpes de Francia.

De acuerdo con medios locales, Gaspard Ulliel salió a esquiar el martes en la región de Savoie, en los Alpes franceses, cuando chocó con otra persona, lo que le provocó un trauma cerebral, por lo cual fue trasladado a un hospital donde murió este miércoles.

La noticia de su muerte se dio un día después de que se estrenó el tráiler de ‘Moon Knight’ la nueva serie de Marvel, que verá la luz en marzo, y en la que Gaspard Ulliel interpretó a Anton Mogart, personaje conocido como Midnight Man.

Gaspard Ulliel en un anuncio dirigido por Martín Scorsese para Chanel.



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Gaspard Ulliel dejó un hijo de 6 años con su pareja, la modelo y cantante francesa Gaëlle Piétri.

Bruno Le Maire, ministro francés de Economía, lamentó el deceso del actor y compartió un mensaje en su cuenta de twitter: "el cine francés pierde un enorme talento, lleno de encanto y energía".

¿Quién es el actor de Marvel Gaspard Ulliel?

El actor Gaspard Ulliel nació en 1984 en las afueras de París. A los 11 años comenzó su carrera como actor. Y en 2005 ganó el César en la categoría de “actor revelación”, por su papel en la cinta ‘A very long engagement’.

Sin embargo logró reconocimiento internacional dos años después, por su papel como el asesino Hannibal Rising, en la película ‘Hannibal, el origen del mal’, de Petter Webber.

El actor francés también interpretó al diseñador de moda Yves Saint Laurent en una película biográfica de 2014.

Gaspard Ulliel, quien ganó un premio César francés al mejor actor por su papel en 'Solo es el fin del mundo', una película del director Xavier Dolan de 2017, era el rostro de la fragancia masculina Bleu de Chanel.

