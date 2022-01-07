Murió Sidney Poitier, primer actor negro en ganar un Oscar

Murió Sidney Poitier a los 94 años de edad, recordado por ser el primer actor negro que ganó un premio Oscar a mejor actor por su papel en 'Lilies of the Field, con lo que rompió las barreras raciales e inspiró a una generación durante el movimiento de derechos civiles.

Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, confirmó la muerte de Sidney Poitier.

El actor Sidney Poitier creó un legado cinematográfico distinguido en un año con tres películas en 1967, en un momento en que la segregación prevalecía en gran parte de Estados Unidos.

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Sidney Poitier eligió sus papeles con cuidado, enterrando la vieja idea de Hollywood de que los actores negros sólo podían aparecer en contextos degradantes como limpiabotas, maquinistas y sirvientes.

En total, Sidney Poitier actuó en más de 50 películas y dirigió nueve, comenzando en 1972 con 'Buck and the Preacher', que coprotagonizó con Belafonte.

¿Quién era el actor Sidney Poitier?

´Sidney Poitier nació en Miami el 20 de febrero de 1927, se crió en una granja de tomates en las Bahamas y sólo tuvo un año de educación formal. Luchó contra la pobreza, el analfabetismo y los prejuicios para convertirse en uno de los primeros actores negros en ser conocido y aceptado en papeles importantes por el público general.

Poitier creció en el pequeño pueblo bahameño de Cat Island y en Nassau antes de mudarse a Nueva York a los 16 años, mintiendo sobre su edad para inscribirse durante un breve período en el ejército, después trabajó en puestos ocasionales como lavaplatos, mientras estudiaba actuación.

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En 1993, el actor Sidney Poitier ganó el histórico Oscar a mejor actor por 'Lilies of the Field', donde interpretó a un hombre que ayuda a unas monjas alemanas a construir una capilla en el desierto.

El actor también se desempeñó como embajador de las Bahamas en Japón ante la UNESCO, y fue reconocido por sus logros como artistas y ser humano, por lo que en 1974 la reina Isabel II lo nombró caballero.

También el presidente Barack Obama le dio la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto en Estados Unidos.