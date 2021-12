Murió la actriz Betty White a unos días de cumplir 100 años

La icónica actriz y comediante Betty White murió este viernes a los 99 años de edad en su casa en Estados Unidos, aunque se desconocen las causas de su deceso, algunos medios locales informaron que se debió a causas naturales.

La actriz Betty White iba a cumplir 100 años el próximo 17 de enero y celebraría su centenario con el estreno de la película ‘Betty White: 100 year young, a birthday celebration’, para recordar la emblemática carrera de la actriz donde se publicarán clips clásicos de su filmografía y un episodio inédito de su primer sitcom.

La también comediante es recordada por participar en la serie ‘The Golden Girls’, la cual ganó múltiples premios Emmy, Globos de Oro, American Comedy, entre otros.

Betty White es una actriz reconocida mundialmente, considerada un ícono y pionera de la televisión en Estados Unidos, gracias a su humor y personalidad.

Incluso, el ex presidente de estados Unidos, Barack Obama, recibió a la actriz Betty White en la oficina Oval de la Casa Blanca.

Reuters

¿Quién era la actriz Betty White que murió este viernes?

Betty White nació el 17 de enero de 1922, y es considerada la mujer con una de las trayectorias más largas en la televisión de Estados Unidos.

Betty White inició su carrera en los años 40 en programas de radio como ‘Blondie’, ‘The Great Gildersleeve’ y ‘This is Your FBI’. Posteriormente, llegó a la televisión con el programa ‘Hollywood on Television’con Al Jarvis, y de ahí su fama en la pantalla chica comenzó a crecer.

Aunque Betty White es recordada por su personaje como “Rose Nylund” en la serie ‘The Golden Girls’, que se estrenó en 19985 y salió del aire en 1992, también destacó en otros programas televisivos como ‘The Mary Moore show’.

También participó en películas como “The Proposal” (2009) con Sandra Bullock y series como “Hot in Cleveland” (2010-2015).

Durante su carrera, la actriz y comediante fue galardonada con importantes premios como un Emmy, Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e incluso un Grammy.