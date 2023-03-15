Gatos en Reino Unido deberán llevar chip; será obligatorio y habrá multas

Los dueños de gatos en el Reino Unido por obligación deberán enviar a sus mascotas a que les coloquen un chip con el fin de rastrearlos, de lo contrario, podrían enfrentar algunas multas. El gobierno de dicha nación ha implementado esta medida obligatoria que contempla que todos los gatos deben tener un chip antes del 10 de junio de 2024.

Según una consulta a la población realizada por el Departamento de Asuntos Ambientales, Alimentarios y Rurales del Reino Unido, el 99 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la colocación obligatoria de chips a los felinos.

Esta medida ayudará a encontrar a gatos perdidos o callejeros y así reunirlos con sus dueños, ya que el dispositivo contendrá datos de contacto y estos serán actualizados constantemente en una base de datos. La instalación del chip deberá ser antes de que la mascota cumpla 20 semanas de edad.

This cat has been found in Huddersfield but his chip is indicating he is not from this area - please share to see if anyone in the UK recognises him @MissingPetsGB @AdoptionsUk pic.twitter.com/Tz8njqC8NQ — Imogen 🇺🇦 🕊🇪🇺🇬🇧☮🐾 (@Sarah_Imogen_G) January 26, 2022

En caso de que los gatos no tengan un chip instalado, las autoridades les brindarán un plazo de 21 días para hacerlo. De lo contrario, los dueños enfrentarán una multa de 500 libras, aproximadamente 11 mil 306 pesos mexicanos.

En 2021, el gobierno del Reino Unido estimaba la existencia de 10.8 millones de gatos domésticos, mientras que 2.8 millones de ellos no tenían un chip colocado. Además, 8 de cada 10 felinos que llegan a los Centros de Protección de Gatos locales no tienen dispositivo alguno que permita identificarlos.

Is your pet’s microchip registered on a legitimate site?



Beware of a scam site, UK Pet Chip Registry offering to register your pet for £15. The site does not meet UK government standards and is not on the list of government endorsed pet databases#dogs #cats pic.twitter.com/4yXLvSDeOP — White Cross Vets (@WhiteCrossVets) January 15, 2023

¿Cómo funciona el chip instalado en los gatos?

El chip para mascotas tiene el tamaño de un grano de arroz y este es insertado debajo de la piel del gato, con ayuda de un veterinario o algún especialista en cuidado animal. El dispositivo cuenta con un código único que identifica al animalito. Es un procedimiento rápido y sin dolor, similar a una inyección.

En caso de que el gato se extravíe, el animal deberá ser escaneado en todo el cuerpo y de tenerlo instalado, arrojará el código con los datos de contacto del dueño, los cuales son almacenados en una base de datos.

Según los Centros de Protección de Gatos del Reino Unido, este proceso tiene un costo de entre 20 a 30 libras, es decir, de 452 a 678 pesos mexicanos, aproximadamente.