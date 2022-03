Tigre cachorro asegurado en Celaya se recupera, le instalan chip

Bajo de peso, débil y deshidratado, esas fueron las condiciones en las que fue rescatado el tigre cachorro en Celaya, Guanajuato cuando un hombre lo llevaba envuelto en una toalla.

De acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente de Celaya, el cachorro no tenía más de 12 días de nacido y fue destetado de manera irresponsable.

En ese momento, el estado de salud era delicado: bajo de peso, debía estar con su mamá.

El director de Medio Ambiente del municipio de Celaya explicó que al bebé felino lo retiraron de su madre cuando aún no era el momento:

“Lo destetaron antes de tiempo, los expertos nos comentan que para más o menos calcular la edad de los cachorritos como viene este, ya deben de estar caminando si tiene más de veintitantos días, como lo he mencionado, pero desafortunadamente todavía no camina, gatea, no tiene dientes, lo que hace pensar que tiene muy pocos días de nacido, pues aproximadamente 10 o 12 días de nacido”, explicó.

La veterinaria del centro donde tienen en resguardo al bebé felino, informó que se han aplicado cuidados especiales con el tigre cachorro por los riesgos de salud que pudiera presentar.

La veterinaria del lugar, Adriana López explicó sobre las implicaciones físicas que puede tener el haber sido alejado de su madre tan pequeño:

“Pues que no crezca bien, que tenga una enfermedad metabólica que se pueda descalcificar, sí hay varias cosas que creo que no sabían los que lo destetaron”, indicó.

Sobre el futuro del tigre cachorro, la especialista precisó que lo pueden mantener hasta las diez semanas pero no sería lo ideal.

“No tenemos las instalaciones adecuadas para un animal de ese tamaño, entonces más bien habría de buscar la manera de encontrar una nodriza para el animalito, pronto”, dijo.

Tigre cachorro crece satisfactoriamente

El fin de semana pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Guanajuato realizó un dictamen pericial del tigre cachorro.

Reportaron que se ha recuperado, que ya tiene un peso de dos kilos 14 gramos, se muestra en alerta y cuenta con un microchip, por lo que se lleva a cabo el rastreo para verificar su procedencia.

El funcionario explicó que hoy, es un “tigre muy inquieto”, pues las ganas que tenía de solo dormir han disminuido.

Sobre en lugar al que será enviado el felino, informó que será la Profepa quien lo determine.