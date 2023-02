Gemelas podrían haber desaparecido influenciadas por culto religioso

Tras casi tres días desaparecidas, presuntamente bajo el poder de integrantes de un culto religioso en línea, las menores Alondra Abigail y Edith Azucena, de 17 años de edad, regresaron a casa en Monterrey, Nuevo León.

“Pero sí, sí aparecieron y están bien gracias a Dios, -¿están bien de salud y todo?- sí, si si, están bien; si, si, estaban dentro de esa red porque llegaban ciertos lapsos, una de ellas no trae su celular, entonces no sé si traen instrucciones cierta gente de no hablar o lo que tengan que decir,” declaró Azucena Hernández, mamá de las gemelas.

El paradero de las gemelas Casas Hernández se desconoció desde el sábado por la mañana, y sus padres tienen bajo sospecha a una congregación identificada como sectaria en otros países.

“O sea sí, no tenían amigas no tenían amigos, no a fiestas no novios, no nada, le digo se empezaron a meter a esa iglesia que se hace llamar Iglesia del Dios del Todopoderoso y estaban conectadas o sea 24/7 escuchaba yo que hablaba y les entraban llamadas y mensajes de sus hermanos,” continúo explicando la madre de Alondra y Edith, Azucena Hernández.

Los familiares dudan que las menores desaparecieran por sus propios medios, porque no tenían los recursos económicos para hacerlo.

Además, recordaron que en múltiples ocasiones las gemelas recibieron como regalo computadoras y celulares por parte de la congregación, esto, para que siguieran involucradas en las actividades del culto.

La sospecha incrementó cuando los padres acudieron el domingo hasta la casa de un hombre en el municipio de Escobedo, donde alguna vez se realizó un encuentro entre miembros de la iglesia.

La mujer contó que desde que sus hijas tienen contacto con las personas de esa iglesia se han vuelto erráticas y a la defensiva.

“Es una iglesia virtual no la hay un lugar físico donde yo pueda buscarlas o que yo dijera pues asistían a esa iglesia ahí hay gente que me pueda dar información de ellas, no la hay,” finalizó preocupada la mamá de las gemelas, Azucena Hernández.