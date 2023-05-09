tva (1).png

Conductor que atropelló migrantes en Brownsville es acusado de ocho cargos de homicidio

George Álvarez fue identificado como el conductor de Brownsville que atropelló con su auto a un grupo de migrantes, de los cuales ocho fallecieron.

George Alvarez charged with eight counts of manslaughter in Brownsville
George Alvarez, 34, accused of mowing down a group of pedestrians with his SUV near a homeless shelter that attends to migrants, attends his arraignment charged with eight counts of manslaughter in Brownsville, Texas, U.S. May 8, 2023 in a still image from video. Brownsville Police Department/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.|BROWNSVILLE POLICE DEPARTMENT/via REUTERS

Escrito por: Azteca Noticias

El hombre de Texas que arrolló a un grupo de peatones cerca de un albergue para personas sin hogar de Brownsville que atiende a migrantes fue acusado el lunes de ocho cargos de homicidio, informó la policía.

El jefe de policía de Brownsville, Félix Sauceda, dijo durante una rueda de prensa que el conductor, identificado como George Álvarez, se saltó un semáforo en rojo, perdió el control de su vehículo y atropelló a 18 personas.

Álvarez intentó huir del lugar, pero fue retenido por varios transeúntes, dijo Sauceda, que agregó que estaban esperando los informes toxicológicos del acusado.

En respuesta a la pregunta de un periodista, Sauceda dijo que los investigadores no han descartado que el choque fuera intencionado. Los investigadores están trabajando para identificar a las víctimas, algunas de las cuales eran migrantes venezolanos, dijo el jefe.

"Ha sido un proceso muy agotador, pero estamos profundamente comprometidos con lograrlo", dijo Sauceda, añadiendo que su departamento estaba trabajando con el Gobierno de Venezuela y otras embajadas.

En un comunicado emitido el lunes, el Gobierno venezolano pidió que se investigue si se trató de un delito de odio y xenofobia.

Álvarez, que también fue acusado de 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal, tiene un extenso expediente criminal, dijo el jefe. Álvarez está en prisión bajo fianza de 3,6 millones de dólares.

 

Videos del atropellamiento en Brownsville

En un video que circula por Internet y que supuestamente muestra el accidente, se ve cómo un todoterreno que circulaba a gran velocidad choca contra una fila de personas sentadas en la acera.

Un segundo video de las secuelas parece mostrar a las víctimas tendidas en el suelo, algunas ensangrentadas y retorciéndose, mientras que otras permanecen inmóviles.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente la autenticidad de los videos.

Tags relacionados
Migración