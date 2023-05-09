Conductor que atropelló migrantes en Brownsville es acusado de ocho cargos de homicidio

El hombre de Texas que arrolló a un grupo de peatones cerca de un albergue para personas sin hogar de Brownsville que atiende a migrantes fue acusado el lunes de ocho cargos de homicidio, informó la policía.

El jefe de policía de Brownsville, Félix Sauceda, dijo durante una rueda de prensa que el conductor, identificado como George Álvarez, se saltó un semáforo en rojo, perdió el control de su vehículo y atropelló a 18 personas.

Álvarez intentó huir del lugar, pero fue retenido por varios transeúntes, dijo Sauceda, que agregó que estaban esperando los informes toxicológicos del acusado.

En respuesta a la pregunta de un periodista, Sauceda dijo que los investigadores no han descartado que el choque fuera intencionado. Los investigadores están trabajando para identificar a las víctimas, algunas de las cuales eran migrantes venezolanos, dijo el jefe.

"Ha sido un proceso muy agotador, pero estamos profundamente comprometidos con lograrlo", dijo Sauceda, añadiendo que su departamento estaba trabajando con el Gobierno de Venezuela y otras embajadas.

En un comunicado emitido el lunes, el Gobierno venezolano pidió que se investigue si se trató de un delito de odio y xenofobia.

Álvarez, que también fue acusado de 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal, tiene un extenso expediente criminal, dijo el jefe. Álvarez está en prisión bajo fianza de 3,6 millones de dólares.

Texas border city crash: Brownsville police chief Felix Sauceda says the driver, who crashed into a group of migrants, ran a red light and lost control. He says the driver then tried to flee the scene.

Full story: https://t.co/1r9DsOQeSs pic.twitter.com/l4hUvsklQk — NewsNation (@NewsNation) May 8, 2023

Videos del atropellamiento en Brownsville

En un video que circula por Internet y que supuestamente muestra el accidente, se ve cómo un todoterreno que circulaba a gran velocidad choca contra una fila de personas sentadas en la acera.

Un segundo video de las secuelas parece mostrar a las víctimas tendidas en el suelo, algunas ensangrentadas y retorciéndose, mientras que otras permanecen inmóviles.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente la autenticidad de los videos.