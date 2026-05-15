¡Cae otro exfuncionario de Rocha Moya! Exsecretario de Finanzas de Sinaloa se entrega a EU
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregó al gobierno de Estados Unidos tras ser acusado de presuntos nexos con el crimen organizado junto Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia y otros exservidores públicos señalados.
Se trata del segundo exfuncionario sinaloense que ya está en manos de la justicia de Estados Unidos luego de que este jueves se dio a conocer que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, también se entregó.
¿De qué acusan a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa?
Enrique Díaz Vega forma parte de la lista de los exservidores públicos de Sinaloa que habrían tenido supuestos vínculos con el crimen organizado, principalmente con Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Este exfuncionario es acusado de consipración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer armas.
Estados Unidos ha indicado que la sentencia posible para Enrique Díaz Vega podría ser de 40 años de prisión como pena mínima hasta cadena perpetua.
Información en desarrollo...