Libros de la SEP, marcados por la ilegalidad: Gilberto Guevara Niebla

¿Qué hay detrás de los nuevos libros gratuitos de la SEP? ¿Cuáles son las intenciones de Marx Arriaga y su propuesta de modelo educativo? El periodista, profesor y escritor Gilberto Guevara Niebla, advierte sobre las posibles consecuencias para la niñez mexicana, con los nuevos materiales de la SEP.

La @SEP_mx actuó con dolo y opacidad ante las autoridades estatales, pedagogos y maestros, al violar el debido proceso de los libros de texto gratuitos para el nuevo #CicloEscolar



Esta es la crítica coincidente de expertos en Derecho Constitucional.@jpressmx con la… pic.twitter.com/FS7xgbB19L — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca, el también ex subsecretario de Educación Básica de la SEP asegura que desde un principio, la elaboración de los nuevos materiales estuvo marcada por la ilegalidad:

“La producción de los libros de texto comenzó en 2021, cuando entró a la Secretaría Marx Arriaga. Convocó a maestros de banquillo, la mayoría, a redactar los libros de texto , aun cuando no existían planes de estudio. Pasó por encima de otra Dirección de la Secretaría de Educación Pública, que es la Dirección de Planes de Estudio.

Guevara Niebla señala directamente al director de Materiales Educativos de la SEP, al afirmar que se rodeó de un grupo de pedagogos radicales que trabajaron en su proyecto radical, el cual “se apoya teóricamente en la pedagogía crítica, en el pensamiento anticolonialista, en las epistemologías del sur, es decir, corrientes que están contra la modernidad capitalista”.

El especialista en educación y actual director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, afirma que estos materiales rechazan las asignaturas y el desarrollo del pensamiento abstracto de los estudiantes; el cual se intenta sustituir con el trabajo por proyectos y un pensamiento concreto, propio de sociedades más primitivas.

“Las asignaturas: matemáticas, lengua, biología, física etcétera, tienen la virtud de que se presentan un conjunto de conceptos ordenado, sistematizado lógicamente: es pensamiento abstracto”.

El individuo desplazado por la comunidad

Guevara Niebla, quien participó en el Consejo Nacional de Huelga durante el Movimiento Estudiantil de 1968, aseguró que otra preocupación de estos materiales, es desplazar al individuo y su aprendizaje personal, en favor de la comunidad: y es que asegura que es el alumno, como individuo, el que debe ser educado, “pero el mito comunitario los lleva a ellos (Marx Arriaga y compañía) a proponer una pedagogía colectivista que niega al individuo”.

El también autor del libro “1968 explicado a los jóvenes”, también explicó que estos nuevos libros de texto de la SEP son sectarios, pues promueven la división de la sociedad en vez de la unión de los mexicanos.

Por ello, advierte el peligro que corren las generaciones que los usarán en sus escuelas: “van a hacer un gran daño a las niñas, los niños y los adolescentes, un gran daño, gravísimo; los alumnos no van a recibir la educación que los padres de familia y la sociedad mexicana esperamos: no hay disciplinas, no hay pensamiento abstracto . Va a ser una práctica pedagógica como de juegos”.