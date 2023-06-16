El ciclista Gino Mäder muere tras caída en la Vuelta a Suiza

El ciclista Gino Mäder, integrante de Bahrain Victorious, falleció este jueves tras caer por un barranco durante una etapa de la Vuelta a Suiza 2023, según informó su equipo y la organización del tour.

Bahrain Victorious compartió que el ciclista, de 26 años de edad, fue atendido segundos después del incidente por personal de la Vuelta a Suiza 2023 que reanimó a Gino Mäder hasta que lograron trasladarlo por vía aérea a un hospital de la región, sin embargo, al llegar se reportó su muerte.

El accidente del ciclista ocurrió en el kilómetro 197, en la sexta etapa de la Vuelta a Suiza, caracterizada por un largo y pronunciado descenso en una zona montañosa conocida como Albula Pass y que termina con un lago, sobre el cual cayó inconsciente Gino Mäder.

“A pesar de los mejores esfuerzos del fenomenal personal del hospital de Chur, Gino no pudo superar este, su último y mayor desafío, y a las 11:30 horas nos despedimos de una de las luces brillantes de nuestro equipo", informó su equipo al externar sus condolencias a la familia del ciclista y declarar que la organización se encuentra "devastada" con la noticia.

#IMPORTANTE | Fallece Gino Mader, ciclista de 26 años, tras una fuerte caída en la quinta etapa de la Vuelta de #Suiza.



La organización del evento deportivo, decidió #cancelar la sexta etapa. pic.twitter.com/f8dN1sqePq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 16, 2023

Gino Mäder, ciclista excelente dentro y fuera del circuito

Bahrain Victorious añadió que Gino Mäder era un ciclista excepcional que siempre destacó por su talento, dedicación y entusiasmo. "Fue una inspiración para todos nosotros...No solo era un ciclista extremadamente talentoso, sino una gran persona fuera de la bicicleta", añadió.

El director general del equipo, Milan Erzen, confirmó que el equipo correrá en su honor durante las próximas carreras en las que participe el equipo. "Estamos decididos a mostrar el espíritu y la pasión que mostró Gino, y él siempre seguirá siendo una parte integral de nuestro equipo”, declaró.

Suspenden Vuelta a Suiza por muerte de ciclista

La organización de la Vuelta a Suiza informó que, por la caída y muerte del ciclista Gino Mäder, las acciones de la sexta etapa de la competencia serán suspendidas momentáneamente hasta que se determine si es viable continuar por la seguridad de todos los participantes.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023

"Gino, gracias por la luz, la alegría y las risas que nos trajiste a todos, te extrañaremos como jinete y como persona. Hoy y todos los días, cabalgamos por ti, Gino", concluye el comunicado.