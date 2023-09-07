¿Qué hará AMLO durante su gira por Colombia y Chile? Este será su itinerario

El presidente Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (AMLO) saldrá de gira por Sudamérica el próximo viernes 8 de septiembre, como anunció desde hace un par de meses. En ese sentido, es importante dar a conocer el itinerario que tiene el mandatario en los países que visitará.

El presidente López Obrador reveló que durante su gira por Sudamérica lo acompañarán la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, Luis Cresensio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa (Sedena), así como el de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

Asimismo, detalló que una vez finalizada la conferencia mañanera del próximo viernes, utilizará un avión de la Fuerza Aérea para su viaje y que evitará utilizar el espacio aéreo de Perú, esto para evitar que le hagan una "majadería".

¿Qué hará AMLO durante su visita a Colombia?

Este será el itinerario del presidente López Obrador para el viernes:

16:00 hrs. (hora local) Arribo al Aeropuerto Internacional “Alfonso Bonilla Aragón” de la ciudad de Cali, Colombia.

19:30 hrs. Reunión con Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia (Hotel Intercontinental).

20:05 hrs. Cena que, en honor a AMLO, ofrece el presidente Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia.

¿Qué hará AMLO el sábado 09 de septiembre durante su gira por Sudamérica?

Este será su itinerario para el sábado 9 de septiembre:



11:20 hrs. Arribo al Centro de Eventos Valle del Pacífico.

11:30 hrs. Participación en la Ceremonia de Clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas y perspectivas futuras, la cual tiene previsto terminar cerca de las 13:20 hrs.

13:40 a 14:10 hrs. Mensaje conjunto de ambos mandatarios a medios de comunicación.

14:15 hrs. Salida de López Obrador al Aeropuerto Internacional “Alfonso Bonilla Aragón” de la ciudad de Cali para trasladarse a Chile.

23:15 hrs. (hora local) Arribo al Aeropuerto Internacional “Arturo Merino Benítez”, Santiago de Chile, Chile.

Cabe destacar que después de su ida a Chile será más breve, pues una vez que concluya la ceremonia tomará un vuelo de regreso a la Ciudad de México.