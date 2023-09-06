AMLO no usará espacio aéreo de Perú, quiere evitar “majaderías” durante su gira por Sudamérica

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio detalles de su gira por Sudamérica, la cual comenzará a partir del próximo viernes 8 de septiembre. En ese sentido, aseveró que no utilizará el espacio aéreo de Perú, pues no quiere que le hagan una "majadería".

“No queremos que nos hagan una 'majadería', porque no tenemos buenas relaciones con el pueblo de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile", dijo AMLO.

Asimismo, destacó que "no queremos que nuestro país se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo nieguen. Así no nos metemos en lío con nadie, tampoco metemos en aprieto a la autoridad en Perú, es mejor dar la vuelta”.

¿Cómo será la gira por Sudamérica de AMLO?

El presidente López Obrador reveló que durante su gira por Sudamérica lo acompañarán la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, Luis Cresensio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa (Sedena), así como el de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

El mandatario saldrá una vez finalizada la conferencia mañanera del próximo 8 de septiembre y utilizará un avión de la Fuerza Aérea para su viaje. Adelantó que por la tarde del viernes tendrán una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Posteriormente, se dirigirá a Santiago de Chile.

¿Qué relación hay entre México y Perú?

En diversas ocasiones, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de Dina Boluarte han tenido diversos roces, llegando incluso a que el mandatario dijera que no quiere ninguna relación económica ni comercial con ellos mientras Boluarte esté en el poder.

El pasado 25 de mayo, los legisladores peruanos determinaron que López Obrador era una persona "non grata", esto tras la intromisión en los asuntos internos del país. Ante esto, el mandatario prefiere no pisar territorio peruano.