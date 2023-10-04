Empleos formales, una apuesta segura en el gobierno de Mauricio Kuri en Querétaro

El gobernador de Querétaro y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González, se presentó en el noticiero Hechos con Javier Alatorre para hablar sobre algunos programas que ha implementado durante su gestión, entre los que destacó el apoyo al campo, a los adultos mayores y personas con discapacidad.

La entrevista del gobernador queretano se da a poco tiempo de haber presentado su segundo informe, en el que resaltó la importancia de “construir un mejor futuro” para los ciudadanos del estado, principalmente en materia de seguridad y educación, unos de los temas primordiales para Mauricio Kuri.

“En educación tenemos escuelas de tiempo completo; en las universidades estatales se le ha dado un aumento a la educación, creemos que la forma que nos vaya mejor es invirtiendo más producción en todos los sectores”, subrayó

Empleos formales aumentaron durante el gobierno de Mauricio Kuri

Tras ser cuestionado sobre la importancia de los empleos formales, Mauricio Kuri detalló que en el estado existe un 65% de empleo formal y destacó que disminuyó la pobreza a 230 mil personas, al tiempo que hizo énfasis en que sí es posible tener un sistema de salud como el de Dinamarca.

“Sí es posible tener un estado que tenga la salud como Dinamarca (...) la forma que el país necesita es apostarle al Estado de derecho”, indicó.

Kuri habló sobre los lazos internacionales que ha realizado con otras naciones, una de ellas Japón, en la que consiguieron más de mil empleos, por lo que aseguró van por el camino correcto.

¿Cuáles son los ejes que planteó Mauricio Kuri como gobernador de Querétaro durante el segundo informe?

Durante el informe en San Juan del Río, abordó la importancia de tener ejes para mantener la tranquilidad en las calles y los hogares, por esto llamó a construir un sistema de movilidad que permita a los queretanos trasladarse fácilmente.

También se comprometió a garantizar el abasto de agua para las futuras generaciones ante la crisis que se viven en otros estados.

