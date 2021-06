Gobierno de Tlapa se disculpa con activista Yndira Sandoval

Por primera vez, y a 4 años de distancia, el Estado ofreció una disculpa pública por tortura sexual y violación a los derechos humanos de la activista, Yndira Sandoval Sánchez, cometido por policías del municipio de Tlapa de Conmonfort, Guerrero, tras ser detenida y encarcelada por supuestamente negarse a pagar servicios médicos y tener aliento alcohólico.

En el evento realizado de manera virtual y difundido por la Cámara de Diputados, el Presidente municipal de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo García, asumió su responsabilidad por los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2017, un año antes de que asumiera el cargo .

“Le ofrezco una disculpa publica por las agresiones que sufrió el 16 de septiembre del año de 2017 por agentes policiales del ayuntamiento del municipio de Tlapa de Conmonfort, Guerreo, así como por todas las afectaciones que este acto victimizante le ha implicado en su vida personal, familiar, profesional, económica, social y política, así como toda vulneración a sus derechos humanos. Coadyuvaremos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la presentación y seguimiento de la denuncia que se presente ante la Fiscalía estatal en contra de las mujeres integrantes de la policía municipal involucradas en los hechos de la presente recomendación”.



Yndira Sandoval aseguró que las disculpas no reparan el daño



Ante representantes de la Secretaria de Gobernación, CNDH, ONU-DH, legisladoras y activistas, Yndira Sandoval, defensora de derechos de mujeres, dijo que la disculpa pública no repara el daño, pero es un paso para que las instituciones valoren la palabra de las víctimas y no las estigmaticen por su forma de vestir, actuar o divertirse.



“Para las mujeres el alcohol ha sido relacionado con temas cómicos, con temas estrigmatizantes, con la chupitos, cono la tostada, la guayaba, nos han negado incluso el derecho al goce y el disfrute, lo que espera cualquier persona, especialmente una mujer, después de una parranda, a la que también tenemos derecho, es una resaca, jamás una violación”

Y remató “Este acto de disculpa pública no repara el daño que me hacen, pero que significa y simboliza mucho el hecho de que el día de hoy en voz alta se diga que nunca mentí, que hoy se diga en voz alta que siempre tuve la razón. Acepto esta disculpa pública y, termino diciendo, que nunca perderé el valor y la seguridad en mí, acepto esta disculpa pública porque no me van a silenciar y desde aquí les expreso a quienes me escuchan que nunca callen, que nunca se sientan culpables, que nunca tendrán ustedes la culpa y que nunca claudiquen pese a que el que está enfrente sea el Estado. A mí me violo el Estado y me hice justicia yo”, sostuvo la activista.

Las recomendaciones de la CNDH obligan al gobierno municipal de Tlapa de Conmonfort, Guerrero a publicar en medios nacionales y estatales la disculpa pública por la tortura sexual y violación a los derechos humanos de la activista, crear la escuela para defensores de derechos humanos bajo el nombre “seguridad, justicia y paz”, cursos de concientización a los policías y funcionarios contra la violencia hacia las mujeres.

Se hizo el compromiso de impulsar reformas al Código Penal del estado para tipificar la violencia contra las mujeres como delito la tortura sexual cuando esta se cometa por policías o fuerzas castrenses.