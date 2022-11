Dependencias del Gobierno evaden entregar información pública: INAI

Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, reveló que cada semana se emiten 500 recursos de información a dependencias del gobierno federal que no entregan debidamente la información del peticionario.

Por eso llamó a las dependencias gubernamentales a no evadir el entregar información pública y cumplir con esta obligación de forma expedita y correcta.

“Desde el INAI hacemos un llamado por supuesto a todos los sectores a todas las autoridades a los sujetos obligados para que no solamente atiendan con la entrega de la información que están obligados por ley, sino que atiendan las solicitudes de información que representa una demanda de la población por conocer y dar seguimiento a las decisiones públicas”.

Esto lo dijo durante el seminario internacional justicia constitucional y parlamento abierto 2022 realizado en las instalaciones del INAI.

Quienes más evaden entregar información son la Secretaria de Salud y Sedena

En el mismo evento el ministro en retiro, José Ramón Cossío, aseguró que el gobierno Federal abusa de la figura de “Seguridad nacional” para reservar información pública.

En su opinión quienes más han abusado, dijo, son la Secretaría de Salud federal en materia de vacunación y la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de obras públicas.

“Me parece que muchas de las decisiones que se están tomando no se apegan a este concepto de seguridad nacional sino que buscan que no se den a conocer ciertas operaciones administrativas, que desde luego, nos están afectando a nosotros, a la población, a la nación en general y me parece que hay un particular énfasis en la situación militar “, dijo Cossio.

En el mismo espacio, el magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación,TEPJF, considero que actualmente es imprescindible que todas las dependencias gubernamentales entreguen de forma clara y transparente la información que la sociedad le solicite.