Gobierno de México tomará acciones para resolver crisis de agua en NL

Ciudad de México. Desde Monterrey Nuevo León, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó el compromiso del Gobierno de México con aquella entidad para que a finales del próximo año la presa La Libertad esté en condiciones de captar agua de lluvia y así atender en el corto plazo la crisis que padece la ciudad de Monterrey, NL.

“Lo más importante ya no es pasar este año, pasar esta sequía. Lo más importante es que no nos vuelva a suceder y que el año próximo ya no estemos penando por la falta de agua”, dijo el funcionario federal.

También enfatizó ante personas servidoras públicas de los gobiernos federal y local, así como representantes de los sectores empresarial, industrial y agrícola en la Nave Lewis del parque Fundidora.

Durante el evento “Juntos por el agua de Nuevo León”, el titular de Gobernación manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó para que la obra se concluya.

“No van hacer falta recursos técnicos, humanos y financieros para que sea una realidad que a finales del año próximo estén terminadas las obras de esta presa”, afirmó.



Ampliación presa Cuchillo II

Acompañado por el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, López Hernández dijo que se tiene que enfrentar el problema a corto plazo, pero también se tiene que hablar del mediano y largo plazo.

Por lo que ratificó el compromiso del presidente de México de iniciar, también, el próximo año la ampliación de la presa Cuchillo II, con una inversión de más de 30 mil millones de pesos, que ayudará a solucionar el problema del agua a mediano plazo.

Por último, reconoció el trabajo del titular de la Conagua, la diaria preocupación del gobernador de Nuevo León y la generosidad de agricultores y empresarios para salir rápidamente de esta emergencia por sequía; puntualizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no abandonará a NL, “en esta y en ninguna otra crisis, lo que sea necesario ahí va a estar el Gobierno de México”.