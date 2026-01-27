Llevaba arsenal “mata policías” en un camión nodriza: Semar asegura 19 mil cartuchos en Sonora

En un golpe a la logística de los grupos criminales que operan en el noroeste del país, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con policías estatales y municipales de Sonora, interceptaron un cargamento masivo de munición de guerra que pretendía ser distribuido en la región.

El aseguramiento tuvo lugar en el municipio de Empalme, Sonora, una zona estratégica para el trasiego de ilícitos hacia la frontera. Durante un operativo de inspección, las fuerzas del orden detuvieron la marcha de un tractocamión tipo "nodriza" (utilizado para transportar automóviles). Al revisar la carga, descubrieron que, dentro de los vehículos sedán que transportaba el remolque, se ocultaban miles de municiones.

El conductor de la unidad pesada fue detenido de inmediato al no poder acreditar la legalidad de la carga, quedando a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El arsenal: Munición perforante y táctica

El recuento oficial de lo incautado revela la capacidad de fuego que se pretendía armar. En total, se aseguraron más de 19 mil cartuchos útiles, divididos en dos calibres que son el estándar de los fusiles de asalto más letales:



Calibre 7.62x39mm (17,700 cartuchos): Se hallaron 15 cajas repletas de esta munición. Este calibre es el utilizado por el fusil de asalto AK-47 , conocido popularmente en México como "Cuerno de Chivo" .

Se hallaron 15 cajas repletas de esta munición. Este calibre es el utilizado por el fusil de asalto , conocido popularmente en México como . Calibre 5.56x45mm (2,700 cartuchos): Distribuidos en dos cajas con 1,350 unidades cada una. Este es el calibre estándar para fusiles tipo AR-15 y M4.

En Empalme, Sonora fuerzas federales aseguraron un tractocamión con 17 mil 700 cartuchos calibre 7.62 que penetran blindaje y mil 350 más calibre 5.56.



Todo quedó a disposición del Ministerio Público Federal.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/rmG0DpJUKi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026

¿Por qué les llaman "mata policías"?

El hallazgo de la munición 7.62x39mm encendió las alertas por su alta peligrosidad. En el argot criminal y policial, a ciertas variantes de este calibre (especialmente las que cuentan con núcleo de acero) se les conoce como "mata policías".

A diferencia de las balas de armas cortas (como la 9mm) que suelen detenerse con chalecos balísticos convencionales de nivel II o IIIA, el calibre 7.62 tiene una energía cinética y una masa muy superior. Disparado desde un fusil de asalto, este proyectil es capaz de perforar chalecos blindados, carrocerías de vehículos y obstáculos ligeros como paredes de ladrillo o madera.

Por otro lado, el calibre 5.56mm (asegurado en menor cantidad) se caracteriza por su alta velocidad (superior a los 900 metros por segundo). Aunque es más ligero, su letalidad radica en la capacidad de fragmentarse al impactar en tejido blando o causar un efecto de cavitación hidrostática, provocando daños internos devastadores.

